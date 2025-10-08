Оккупанты похитили более 170 украинских культурных ценностей, в частности из музея 'Каменная Могила': в ГУР обнародовали данные. Фото

Россия продолжает похищать археологические и культурные украинские ценности с временно оккупированных территорий Украины. В частности, разграблен заповедник "Каменная Могила" на Запорожье, который является памятником древней культуры мирового значения.

Видео дня

Оттуда во временно оккупированный Крым оккупанты вывезли по меньшей мере несколько десятков артефактов, возраст части из них составляет десятки тысяч лет, в целом же подтверждено похищение почти 200 ценностей. О преступлении России рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Россия разграбила "Каменную Могилу"

Российские захватчики разграбили заповедник "Каменная Могила", который находится вблизи временно оккупированного Мелитополя Запорожской области – в поселке Мирное над рекой Молочной.

Этот уникальный археологический объект, являющийся памятником древней культуры мирового значения, известен тысячами наскальных изображений (петроглифов), охватывающих период от позднего палеолита до средневековья, а также как потенциальное место зарождения древнейшей азбуки. С 2006 года является претендентом на включение в список наследия ЮНЕСКО.

И этот уникальный памятник россияне уничтожают и разграбляют так же, как все, что связано с тысячелетней историей украинской земли.

"ГУР МО Украины в разделе "Похищенное наследие" на портале War&Sanctions публикует данные о 178 ценностях, похищенных россиянами на временно оккупированных территориях Украины", – отметили в военной разведке.

В ГУР получили доказательства похищения оккупантами более 140 артефактов во время незаконных археологических раскопок в Крыму – на объектах Южный пригород Херсонеса Таврического, городище Кадыковское (римский лагерь) и памятнике византийской архитектуры "Церковь Иоанна Предтечи".

Также захватчики вывезли 37 экспонатов из Национального историко-археологического музея "Каменная Могила" в музей "Херсонес Таврический" под видом "временной выставки " "Духовный мир предков в петроглифах Каменной Могилы" – произошло это еще в 2023 году.

Часть доказательств преступлений захватчиков в ГУР получили от участников международного хакатона War&Sanctions.

"Присваивая украинскую культуру и историю, Россия пытается стереть украинскую национальную идентичность, легализовать агрессию и оккупацию. Документирование преступлений – первый шаг на пути к установлению справедливости и привлечения к ответственности всех причастных", – указано в сообщении ГУР.

С перечнем и фото похищенных оккупантами объектов украинского культурного наследия за время полномасштабного вторжения в Украину, о которых точно известно, можно ознакомиться на портале War&Sanctions.

Чем известна "Каменная Могила" и что делает ее уникальной

Каменную Могилу порой называют "украинским Стоунхенджем", хотя это древнее святилище намного старше и своего именитого "брата-близнеца", и египетских пирамид. Некоторые специалисты считают, что тамошние наскальные надписи являются первыми образцами письменности человечества, а их возраст превышает возраст месопотамских глиняных табличек на полторы-две тысячи лет.

Огромное количество петроглифов, изображенных на плитах Каменной Могилы, охватывают периоды от позднего палеолита (20 тысяч лет до н.э.) до средневековья: тысячи символов, отражающих развитие человеческой культуры на протяжении тысячелетий.

И ученые продолжали находить там все новые и новые артефакты практически вплоть до начала полномасштабного вторжения РФ и оккупации уникального памятника, поставившей его на грань уничтожения.

Как писал OBOZ.UA, несколько месяцев назад в ГУР назвали причастных к похищению 164 артефактов в Крыму.

Также в начале года были установлены оккупанты, причастные к разграблению музеев Херсона: во время оккупации облцентра они похитили оттуда 33 тыс. артефактов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!