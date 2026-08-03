Ограничение экспорта газа поддержит добычу и поможет подготовиться к зиме, – Омельченко

Контролируемый экспорт части украинского газа может обеспечить частным добывающим компаниям дополнительный рынок сбыта и средства на новые скважины. В то же время государство должно разрешать экспорт за рубеж только в тех объемах, которые не создают рисков для подготовки к зиме.

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Об этом заявил директор энергетических программ Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, в подземных хранилищах уже накоплено более 13 млрд кубометров газа. Это больше, чем раньше, однако основной причиной стало не увеличение добычи, а сокращение потребления. В то же время правительственный ориентир в 14,6 млрд кубометров, по мнению эксперта, вполне реально выполнить.

На фоне падения внутреннего спроса частным компаниям становится сложнее продать весь добытый ресурс. Контролируемый экспорт может частично решить эту проблему и дать отрасли средства на развитие.

"Если бы они продавали больше газа, экспортировали, если бы был контролируемый экспорт, они могли бы зарабатывать больше средств и больше инвестировать в наращивание добычи, увеличение запасов природного газа", – отметил Омельченко.

В то же время эксперт подчеркнул, что о свободном или неограниченном экспорте во время войны речи не идет. Государство должно определять безопасные объемы и следить за тем, чтобы продажа газа за границу не мешала наполнению хранилищ и прохождению отопительного сезона.

"Этот экспорт должен контролироваться. И государство должно разрешать его в тех объемах, которые, в принципе, не повредят наполнению подземных хранилищ газа и гарантируют стабильное прохождение осенне-зимнего периода", – подчеркнул он.

Омельченко считает предложенный правительством механизм в целом приемлемым, но только при условии учета энергетической безопасности. Постепенное открытие рынка может улучшить инвестиционный климат, снизить нагрузку на "Нафтогаз" и государственный бюджет и в то же время поддержать частную добычу.

"Здесь правительство должно взвесить все плюсы и минусы, принять такое решение, чтобы, в принципе, с одной стороны стимулировать частную добычу газа, а с другой – не нанести ущерба энергетической безопасности", – считает эксперт.

Ранее директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко высказал мнение, что частичный экспорт украинского газа может быть разрешен только в качестве ограниченного и полностью контролируемого государством механизма.