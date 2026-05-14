Огонь охватил 350 гектаров: на Черниговщине потушили масштабный лесной пожар, бушевавший с прошлой недели. Фото
В Черниговской области ликвидировали масштабный лесной пожар, который возник еще 8 мая. Огонь охватил около 350 гектаров территории лесного массива.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Об этом 13 мая сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
К ликвидации возгорания привлекли спасателей, работников лесничества, местную пожарную команду и силы других служб.
"Благодаря слаженным действиям всех служб удалось не допустить распространения пламени на большие площади и населенные пункты", – отметили в ГСЧС.
Лесные пожары в Украине
Ранее мы писали о том, что за 10 дней мая 2026 года в результате пожаров в экосистемах выгорело почти 2250 гектаров украинской земли. Больше всего – в Житомирской области.
По словам спасателей, это результат 1821 пожара, которые уничтожают украинскую природу. Они напомнили, что сжигание сухостоя и мусора – это не "уборка", а уничтожение природы и угроза жизни.
В связи с повышенной пожарной опасностью украинцам напомнили, как действовать при обнаружении пожара на открытой местности, а также как предотвратить возгорание.
Как сообщал OBOZ.UA, на Черниговщине масштабный лесной пожар охватил 2400 гектаров территории в приграничной зоне вблизи границы с РФ. Из-за постоянных обстрелов и активности вражеских БПЛА лесоводы не имеют доступа к части очагов возгорания. Техника же работает только под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы. Возгорание зафиксировали камеры видеонаблюдения в Елинском и Тихоновицком лесничествах.
