Огонь охватил 350 гектаров: на Черниговщине потушили масштабный лесной пожар, бушевавший с прошлой недели. Фото

В Черниговской области ликвидировали масштабный лесной пожар, который возник еще 8 мая. Огонь охватил около 350 гектаров территории лесного массива.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Об этом 13 мая сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

К ликвидации возгорания привлекли спасателей, работников лесничества, местную пожарную команду и силы других служб.

"Благодаря слаженным действиям всех служб удалось не допустить распространения пламени на большие площади и населенные пункты", – отметили в ГСЧС.

Лесные пожары в Украине

Ранее мы писали о том, что за 10 дней мая 2026 года в результате пожаров в экосистемах выгорело почти 2250 гектаров украинской земли. Больше всего – в Житомирской области.

По словам спасателей, это результат 1821 пожара, которые уничтожают украинскую природу. Они напомнили, что сжигание сухостоя и мусора – это не "уборка", а уничтожение природы и угроза жизни.

В связи с повышенной пожарной опасностью украинцам напомнили, как действовать при обнаружении пожара на открытой местности, а также как предотвратить возгорание.

Как сообщал OBOZ.UA, на Черниговщине масштабный лесной пожар охватил 2400 гектаров территории в приграничной зоне вблизи границы с РФ. Из-за постоянных обстрелов и активности вражеских БПЛА лесоводы не имеют доступа к части очагов возгорания. Техника же работает только под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы. Возгорание зафиксировали камеры видеонаблюдения в Елинском и Тихоновицком лесничествах.

