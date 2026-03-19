'Оглушительная тишина': в Вышгороде открыли фотовыставку об украинских военнопленных

17 марта в Историческом музее Вышгородского историко-культурного заповедника состоялось открытие документальной выставки "Оглушительная тишина" от Amnesty International Ukraine, посвященной украинским военнопленным, которых Россия удерживает без связи с внешним миром.

В экспозиции представлены 11 историй украинских военных и их семей. Они рассказывают об условиях пребывания в плену, в частности о пытках, голоде, отсутствии медицинской помощи и изоляции от внешнего мира. Большинство пленных удерживают без связи с родными, и их семьи месяцами или годами не получают никакой информации о состоянии здоровья или местонахождении близких.

Среди героев выставки – Ольга Куртмаллаева, которая имеет онкологическое заболевание и три года и десять месяцев ждала возвращения мужа из плена, одновременно публично борясь за его освобождение. 6 февраля 2026 года ее муж вернулся домой.

Также представлена история Мамуки Гацерелия – добровольца из Грузии, который стал на защиту Украины и был приговорен российским судом к пожизненному заключению. Его до сих пор ждут дома родители.

Отдельное место в экспозиции занимает история Нины Брановицкой. В 2015 году ее сын Игорь Брановицкий попал в плен. По свидетельствам очевидцев, его избивали и пытали, а затем гражданин России, боевик с позывным "Моторола", казнил его двумя выстрелами в голову. Мать Игоря до сих пор не дождалась справедливости.

"Для Вышгородского историко-культурного заповедника важно быть пространством, где звучат такие сложные, но необходимые темы. Музей сегодня перестал быть только местом хранения артефактов прошлого, он стал и площадкой для осмысления трагедий настоящего. Каждая фотография в этом зале – это крик о помощи, который мы должны услышать сквозь "оглушительную тишину".

Эта выставка – не только о боли и потери, но и о памяти, достоинстве и ответственности общества не молчать", – отметила директор Вышгородского историко-культурного заповедника Влада Литовченко.

Это лишь часть историй, представленных в рамках проекта. Каждая из них – свидетельство о цене плена и голос семей, которые продолжают ждать. На открытии выставки присутствовали представители Amnesty International Ukraine, которые являются организаторами события. Фотопроект создан на основе исследования организации о нарушении прав пленных, которых удерживает Россия.

"Прежде всего для нас важно говорить об этом за рубежом. И исследования, и эти портреты, и человеческие истории мы создавали прежде всего для международной аудитории, чтобы мир знал, чтобы мир не отворачивался и не привыкал. Но мы постоянно говорим об этом и в Украине – от Киева до Харькова, от Черкасс до Ивано-Франковска. И это важно не потому, что мы не знаем, что делает Россия. Мы знаем. А потому, что это наша история. Болезненная, страшная, но наша", – отметила координатор медиа и кампаний Amnesty International Ukraine Валерия Бурлакова.

Выставка в Вышгороде продлится до 22 апреля 2026 года в Историческом музее Вышгородского историко-культурного заповедника. Вход для посетителей свободный.