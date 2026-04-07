Одно растение спасет ваш картофель от колорадского жука: что посадить рядом

Кориандр, высаженный рядом с картофелем, может помочь уменьшить количество колорадского жука. Сильный аромат маскирует запах ботвы привлекает полезных насекомых, которые уничтожают вредителей.

Один из природных методов, на который все чаще обращают внимание, – правильное соседство растений на грядке. OBOZ.UA рассказывает, почему стоит высадить кориандр рядом с картофелем.

Почему стоит высадить кориандр

Главное преимущество кориандра заключается в его резком аромате. Именно он сбивает колорадского жука с ориентира, потому что маскирует запах картофеля, который тот обычно легко находит.

Еще один плюс такого соседства – кориандр привлекает полезных насекомых. На его запах и цветение охотно летят пчелы, божьи коровки, осы и златоглазки. Часть из них помогает поддерживать естественный баланс на участке, уничтожая мелких вредителей и личинок. Именно поэтому кориандр может быть полезным в борьбе с тлей и паутинным клещом.

Правила выращивания кориандра рядом с картофелем

Чтобы этот способ сработал, важно правильно вписать кориандр в посадки. Использовать можно и семена, и зеленую массу, но чаще всего его просто высевают рядом с картофелем. Семена прорастают не слишком быстро, поэтому перед посевом их иногда слегка измельчают – это помогает ускорить появление всходов. В то же время нужно учитывать, что корни кориандра могут немного усложнить выкапывание картофеля, если растения размещены слишком плотно.

Обе культуры хорошо чувствуют себя в подобных условиях. И картофель, и кориандр любят солнечные участки, питательную и хорошо дренированную почву.

Но перед высадкой картофеля важно дождаться, чтобы почва достаточно прогрелась. Верхний слой земли, примерно 10 сантиметров, должен быть не холодным, иначе развитие растений замедлится. Если земля еще плотная или непрогретая, с посадкой лучше не спешить.

Также не стоит забывать о влаге. Если весной мало осадков, почву нужно увлажнять.

Даже если вы раньше не выращивали кориандр, попробовать такой вариант стоит. Это простое растение, которое не требует сложного ухода, но может принести ощутимую пользу.

