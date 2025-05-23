'Одно из самых потрясающих изобретений': The Sun показало подземный госпиталь 'Стального фронта' на передовой

Одно из крупнейших медиа Великобритании – The Sun – обнародовало эксклюзивный репортаж о подземном госпитале на передовой, созданном при участии инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова". В материале госпиталь назван "одной из самых потрясающих инноваций трехлетней войны".

Видео дня

"Это одно из самых потрясающих изобретений трехлетней войны – подземный госпиталь на глубине 20 футов под землей, чтобы защитить хирургов от российских снарядов", – пишет издание.

В репортаже журналисты стали свидетелями прибытия тяжелораненых военных и работы медицинской команды. Один из бойцов, 23-летний Олег, рассказал об атаке дронов:

"По нам открыли огонь. Мы спрятались в блиндаже. Нас начали выгонять оттуда дронами. Потом сбросили газ. Мы не могли оставаться – пришлось бежать. Спрятались в кустах. Только залезли – или FPV-дрон влетел, или что-то сбросили с дрона. Моего товарища убило. Я выжил. У меня была сильная контузия. Я потерял ориентацию и не мог двигаться. Начал ползти на четвереньках к другим кустам. Потом дроны снова начали кружить над нами. Еще один FPV попал в собратьев. Нас осталось двое. Потом за нами приехала машина. Я выбрался. Это уже что-то. Двое моих товарищей погибли".

Госпиталь расположен близко к передовой, поэтому эвакуационные автомобили доставляют раненых буквально за минуты. В помещении – две операционные, реанимация, кухня, спальни и комнаты для отдыха – все обустроено в шести металлических контейнерах под землей (это так называемые "стальные укрытия", которые производит "Метинвест". – Ред).

Командир госпиталя Евгений Антонюк в комментарии для The Sun объяснил: "Этот госпиталь мы построили, потому что во время бомбежек поняли: лучше под землей. Это изменило правила игры".

Главный хирург Юрий Паламарчук добавил: "Мы работаем быстро, командой. Никаких лишних слов. Только пациент".

В материале также упоминается, что госпиталь уже неоднократно подвергался обстрелам, но благодаря глубине и укрепленным конструкциям "никто не пострадал".

Анестезиолог Сергей Конюх сообщил, что часть крови для раненых сдают сами сотрудники:

"Я сдавал кровь трижды, мой командир – четыре. Если большие потери – люди реагируют на призывы в соцсетях".

Отдельное упоминание в репортаже посвящено поддержке от Великобритании. В госпитале висит флаг Великобритании – подарок украинскому врачу после прохождения обучения в британском военном хирургическом центре.

Напомним, "Стальной фронт" – это совместная инициатива бизнесов Рината Ахметова, которая помогает Силам Обороны. В частности, большим направлением деятельности является изготовление стальных "крыивок", на базе которых сконструирован специалистами "Метинвест" подземный госпиталь.