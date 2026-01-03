Один знак зодиака точно осуществит свои желания: гороскоп на январь 2026 года

С началом нового 2026-го года те, кто сосредоточен и амбициозен, сразу возьмутся за дело. Козерог, который является целеустремленным и мотивированным знаком, лидирует благодаря Солнцу, Меркурию, Венере и Марсу в знаке Морской Козы, не говоря уже о новолунии в Козероге 18-го числа, которое приносит новые возможности.

Каким будет январь для разных знаков зодиака и чьи желания исполнятся в этот период, расскажет OBOZ.UA.

Овен

Вас ждут важные новости, которые принесет планета иллюзий, Нептун. 26 января эта планета переходит в ваш знак, где она проживет следующие 14 лет. Вы осуществите свои мечты и воплотите их в реальность. Ваша планета-управитель, страстный Марс, начнет год в амбициозном и целеустремленном знаке Козерога, а это означает, что вы начнете год с большими планами и еще большей решимостью. Вы будете дисциплинированными, прямыми и целеустремленными. 23 января ваша планета перейдет в знак Водолея, который больше озабочен благотворительностью и гуманитарными усилиями. В этот момент ваш безудержный энтузиазм меняет направление и больше указывает на то, чтобы сделать мир лучшим местом.

Телец

Последние несколько лет были нелегкими для вас, Тельцы, из-за Урана, планеты бунта. Он находился в вашем знаке около семи лет, что заставило вас почувствовать, будто вам нужно изменить свою личность и увлечения, но на что именно? Вы никогда не были до конца уверены. Вскоре эта планета оставит вас в покое, чтобы никогда не вернуться в течение 80 лет. Но прежде чем она позволит вам быть в покое, Уран будет в вашем знаке весь месяц в январе, и он также будет ретроградным весь месяц. Это создаст кризис уверенности в себе; вы будете чувствовать неуверенность относительно того, хотите ли вы оставаться в той же карьере, отношениях или доме, и окончательного ответа не будет до февраля.

Близнецы

Меркурий, планета коммуникации, является вашей правящей планетой. В январе эта планета посетит три разных знака, создавая для вас три разных периода в течение месяца. В первый день месяца Меркурий находится в знаке Стрельца, склонном к вечеринкам, поэтому вы все еще немного праздничны. Затем он переходит в амбициозный знак Козерога, запуская для вас трехнедельный период интенсивной сосредоточенности на бизнесе. С 20 января планета находится в благотворительном Водолее, что возвещает о вашей филантропической фазе; вы будете искать благотворительные организации, к которым можно присоединиться и которые можно поддержать.

Рак

Полнолуние третьего числа находится в вашем знаке. Каждый знак имеет полнолуние раз в год, и ваш приходится на сеяние. Именно в этот период вы можете зажечь свечу, составить список желаний или искупаться под светом полнолуния. Если у вас сердце, полное надежды, ваши желания исполнятся под полнолунием в Раке. Поскольку вашим небесным правителем является Луна, эта дата вдохновляет с двойной силой. Кроме того, Юпитер, планета удачи и богатства, находится в вашем знаке весь месяц, принося удачу в плане денег и заработка.

Лев

Ваша планета-управитель – Солнце, и в течение января 2026 года Солнце будет неоднократно встречаться с другими планетами, чтобы усилить их качества. Между 3-м и 10-м числами Солнце будет встречаться с Венерой, планетой любви, принося больше романтики в вашу жизнь. С 5-го по 13-е число оно будет сближаться с Марсом, планетой страсти, придавая вам мужество и силу. А с 20-го по 22-е число Солнце будет сближаться с Меркурием, планетой общения, поэтому вам будут предложены новые контракты. Затем, 22-го и 23-го числа, вы будете находиться под влиянием Плутона, планеты возрождения, и вы серьезно подумаете о том, чтобы оставить некоторые вещи позади.

Дева

Ваша планета-управитель, Меркурий, в этом месяце переходит в разные знаки вместе с другими планетами, а это означает, что вы, Дева, в этом месяце будете очень социально активными. Когда ваша планета находится в деловом знаке Козерога, со 2 по 20 января, ваши друзья по работе и старые деловые контакты попросят вас пообщаться. А в течение оставшейся части месяца ваша планета будет находиться в благотворительном знаке Водолея, поэтому вы встретитесь со старыми друзьями, которые раньше занимались волонтерством или путешествовали с вами.

Весы

Январь 2026 года – это шаг из зоны комфорта для Весов. Ваша планета-управитель, Венера, в течение месяца находится в гармонии с другими планетами. Венера перемещается 17 января из Козерога в Водолей. Солнце, которое управляет Львом, делает то же движение 19-го числа, Меркурий, который управляет Близнецами и Девой, движется тем же путем 20-го числа, а Марс, который управляет Овном и Скорпионом, делает то же самое 23-го числа. Все эти знаки имеют схожий опыт с Весами, что заставляет вас чувствовать себя более синхронизированными со всеми вокруг вас.

Скорпион

Плутон, планета-управитель знака страсти Скорпиона, медленно путешествует через знак милосердия Водолея. Интересно, что в этом январе это насыщенное путешествие. В течение месяца Плутон встретится с четырьмя важными игроками, каждый из которых по-разному улучшит жизнь Скорпиона. 19-го числа планета встречается с Венерой, планетой любви, добавляя романтики в вашу жизнь. 22-го числа она выравнивается с Меркурием, планетой общения, обещая новые рабочие контракты, а 23-го числа встречается с Солнцем, что добавляет видимости, призывая людей из прошлого догнать Скорпиона. Наконец, Марс, планета страсти, подступает к Плутону 27-го числа. Это создает идеальные условия для того, чтобы дополнительные огненные друзья присоединились к вам на вашем пути.

Стрелец

Сезон Стрельца, возможно, и остался в прошлом, но в январе все еще чувствуется небольшой намек на Стрельца. В первый день года Меркурий, планета коммуникации, все еще находится в Стрельце. Это означает, что заинтересованные стороны предоставят вам предложения работы и дружбы. 13-16 января Луна находится в Стрельце, а это время для исполнения желаний. Многие знаки зодиака испытывают разочарование, когда месяц их рождения заканчивается, но не вы. Оптимизм Стрельца является ключевой частью вашей личности.

Козерог

До 2 января вы обнаружите, что Меркурий, Марс и Венера, вместе с самим Солнцем, находятся в вашем знаке. Это бесконечно улучшит вашу любовную жизнь, карьеру и личную дружбу. Однако сделайте каждый день важным, потому что к концу месяца каждая из этих планет перейдет в Водолей. Поэтому пока позвольте астрологии работать на вас и направлять вашу жизнь в правильном направлении. Вы любите побеждать, и сейчас ваш момент.

Водолей

В этом месяце, начиная с 17 января, вас ждет много событий. В этот день планета Венера войдет в ваш знак, принеся в вашу жизнь больше романтики. На следующий день Луна перейдет в Водолей, помогая вашим мечтам стать реальностью. 19-го числа Солнце войдет в ваш знак и даст вам общий толчок, поскольку начнется сезон Водолея. Затем, 20-го числа, Меркурий, планета коммуникации, присоединится к вечеринке и благословит вас хорошими предложениями работы, контрактами и соглашениями. Наконец, 23-го числа в ваши дни появится Марс, планета страсти, который украсит ваши дни дополнительной дерзостью.

Рыбы

Пришло время попрощаться с одним из ваших главных планетарных влияний последних 14 лет – планетой Нептун. Планета иллюзий поощряла вас жить мечтательно. 26 января Нептун покинет вас, позволив вам снова ознакомиться с реальностью. Сатурн, планета дисциплины, также находился в вашем знаке несколько лет и остается в вашем знаке весь месяц, поэтому ваше принятие реальности будет хорошо сочетаться с дисциплиной Сатурна. Через пару недель Сатурн также оставит вас в покое, так что будьте готовы.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

