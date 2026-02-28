'Один из самых уважаемых членов общины': раввин Днепра Шмуэль Каминецкий опроверг фейк про Геннадия Корбана. Видео

Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий высказался в связи с неправдивой информацией относительно одного из лидеров еврейской общины Геннадия Корбана. Он заявил, что Корбан заслуживает благодарности и уважения, и призвал не верить фейковым новостям.

Заявление было опубликовано на сайте еврейской общины Днепра. Каминецкий подчеркнул, что Корбан является одним из самых уважаемых и заслуженных лидеров общины на протяжении 30 лет.

"Он был, есть и будет членом общины. Мы очень благодарны ему. Не верьте ложной информации и фейковым новостям – это неправда. Мы очень уважаем Геннадия Олеговича, любим его, благодарны ему, желаем ему здоровья", – сказал главный раввин Днепра.

Что предшествовало

Ранее в медиа появилось сообщение о том, что главный раввин города Днепр Шмуэль Каминецкий якобы публично заявил, что не может больше ассоциировать общину с Геннадием Корбаном.

"Источники" утверждали, что причиной якобы стал отказ Корбана помогать армии в момент, когда страна живет в состоянии войны. Эта информация не соответствует действительности.

Как сообщал OBOZ.UA, в мэрии Днепра отреагировали на новость о лишении гражданства Украины главы территориальной обороны города Геннадия Корбана. Там заявили, что, согласно Конституции, гражданин Украины не может быть лишен гражданства.

