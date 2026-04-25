Любил быть полезным: на Сумщине погиб солдат Андрей Душеба из Ривне. Фото

С войны с российскими захватчиками вернулся на щите украинский защитник Андрей Душеба. Ему навсегда останется 33 года.

Печальную весть сообщил и.о. городского головы Ривне Виктор Шакирзян. Город проведет в последний путь своего Героя в субботу, 25 апреля.

Свой последний бой Андрей Душеба принял17 апреля 2026 года во время выполнения боевого задания на Сумщине. У него остались жена, двухмесячная дочь, родители и две сестры.

Что известно о погибшем защитнике

Андрей Душеба родом из Донбасса. Он родился 19 октября 1992 года в городе Торецк Донецкой области. Учился в местной школе, впоследствии окончил Донбасскую государственную машиностроительную академию по направлению подготовки "Литейное производство" и получил квалификацию техника-технолога.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Андрей переехал в Ровно. Он волонтерил, помогал раненым в госпитале.

В январе 2026 года Андрей Душебу мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.

"Андрей много помогал военным, долгое время жил в госпитале, где его задачей было перевозить раненых и просто заботиться о них. Он любил быть полезным и не упускал возможности послужить. Хотя Андрей много планировал и думал о будущем, он очень тонко владел мастерством жить сегодня. Часто говорил, что надо ценить то, что имеешь, а о следующем дне позаботится Бог. Его смерть стала большой потерей для всех нас, и его жизнь точно является достоянием для каждого, кто был с ним знаком", – рассказали родные защитника.

Не дождались живым с войны Андрея Душебу его жена и маленькая дочь, родители и две сестры.

Прощание с Героем состоится в субботу, 25 апреля, в 10:00 на площади Независимости в Ривне. Похоронят военнослужащего на Аллее Героев кладбища "Новое" в областном центре.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне против российских захватчиков погиб сын известного политолога Богдан "Кулома" Левусь, который защищал Украину в рядах 12-й бригады оперативного назначения "Азов" Национальной гвардии. Воину навсегда останется 25 лет.

