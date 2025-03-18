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Очень вкусные постные голубцы с грибами: простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
579
Очень вкусные постные голубцы с грибами: простой рецепт сытного блюда

Голубцы – блюдо, которое любит каждый украинец. Готовить их можно не только с мясной начинкой, а еще и из грибами, и просто с морковью по-корейски.

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Вкусные постные голубцы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, постных голубцов с жареными грибами.

Домашние голубцы

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная 600 г
  • Рис 200 г
  • Лук желтый репчатый 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Шампиньоны 100 г
  • Соль по вкусу
  • Перец черный молотый по вкусу
  • Масло подсолнечное 40 мл

Способ приготовления:

1. Капусту пропарьте.

Капуста для голубцов

2. Начинка: пожарьте грибы с луком и морковью, добавьте специи. Добавьте эту смесь в варенный рис.

Приготовление голубцов

3. Сформируйте голубцы и тушите в духовке до готовности.

Готовые голубцы

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