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Очень вкусные постные голубцы с грибами: простой рецепт сытного блюда
Голубцы – блюдо, которое любит каждый украинец. Готовить их можно не только с мясной начинкой, а еще и из грибами, и просто с морковью по-корейски.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, постных голубцов с жареными грибами.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 600 г
- Рис 200 г
- Лук желтый репчатый 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Шампиньоны 100 г
- Соль по вкусу
- Перец черный молотый по вкусу
- Масло подсолнечное 40 мл
Способ приготовления:
1. Капусту пропарьте.
2. Начинка: пожарьте грибы с луком и морковью, добавьте специи. Добавьте эту смесь в варенный рис.
3. Сформируйте голубцы и тушите в духовке до готовности.
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