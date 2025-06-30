Очень сильная дата: астропрогноз на последний день июня

В понедельник, 30 июня продолжается 5-й лунный день, который ближе к полудню перейдет в 6-й. Луна находится в Деве, Солнце находится в созвездии Рака.

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Каким будет последний день июня, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, числом дня станет тройка, которая олицетворяет собой энергию Юпитера, то есть энергию разума, энергию всех лучших событий.

"Тройка – это очень сильная дата. Это дата королей, правителей, ученых, мудрецов", – объяснила астролог. По совету Иситы Гая, в такой день лучше всего посвятить себя получению знаний, обучению, погрузиться в этот день в книги, посвятить себя познанию разнообразной новой информации.

Кроме того, в этот день полезно будет заняться своим телом. Особенно эффективными в этот понедельник Исита Гая назвала водные процедуры. "Потому что понедельник – это Moon day (день Луны – ред.), это день день эмоций, день воды", – объяснила астролог.

Она также предупредила, что в этот день мы можем испытывать повышенную чувствительность. "Вы можете чувствовать людей, события, а чувствовать пищу сильнее, чем в другой день. Поэтому просто слушайте себя, слушайте свое тело и весь мир будет вас обучать в этот день", – сказала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 30 июня для всех знаков зодиака – у кого день сегодня будет способствовать работе, а кому стоит пойти на шопинг.

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