Объявлен I уровень опасности: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий во многих областях Украины

В пятницу, 23 мая, западные области Украины накроют грозы, град и шквалы. Ухудшение погодных условий синоптики также прогнозируют в Винницкой и Житомирской областях

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Для этих регионов объявлен I уровень опасности – желтый. Об этом сообщили в Укргидрометцентре и ГСЧС Украины.

По прогнозам синоптиков, 23 мая днем в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Житомирской областях ожидаются грозы, местами с градом – осадки 6-19 мм. А также непогоду усилит шквальный ветер, скорость которого будет достигать 15-20 м/с.

Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движения транспорта.

"Для этих регионов объявлен I уровень опасности – желтый. Это означает потенциальную опасность для населения, транспорта и инфраструктуры. Будьте осторожны!", – предупредили в ГСЧС.

Напомним, что по прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украине 23 мая еще ожидается преимущественно сухая теплая погода, но на западе атмосферный фронт обусловит грозовые дожди и снижение температуры. А уже в ближайшие выходные, 24-25 мая, погода ухудшится также в северных, центральных и южных областях, где пройдут дожди с грозами и шквальным ветром.

На День Киева, 25-го мая, в столице также вероятны грозовые дожди.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики прогнозируют, что лето 2025 года в Украине будет очень жарким, однако не исключены и аномалии. В частности, в некоторых областях в июне могут быть заморозки на поверхности почвы.

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