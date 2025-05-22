Грозы и град: синоптик назвала области Украины, по которым ударит непогода

В Украине в течение ближайших выходных несколько ухудшится погода, в частности в западных, а также северных, центральных, южных областях. Речь идет об грозовых дождях и граде.

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Сначала непогода затронет запад страны, затем перейдет в центр и дальше. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в пятницу, 23 мая, в Украине еще ожидается сухая солнечная теплая погода с дневной температурой воздуха +20... +25 °С.

Однако в западных областях атмосферный фронт, который принесет грозовые дожди, снизит температуру до +12... +18 °С.

Во время гроз возможен град и шквалистое усиление ветра. Вечером в пятницу дожди дойдут до Житомирской и Киевской областей.

В столице 23 мая ожидается теплая погода с температурой воздуха до +24 °С. Ветер будет порывистым, юго-восточного направления. В течение дня будет сухо и солнечно, только вечером в пятницу набегут облака и в Киеве пройдет дождь с грозой.

Диденко отмечает, что 24-25 мая грозовые дожди уже ожидаются на западе, севере, в центральных областях Украины (кроме Полтавщины и Днепропетровщины), а также на Одесщине. На остальной территории будет без осадков.

На День Киева, 25-го мая, вероятны грозовые дожди и свежий воздух в столице.

В Укргидрометцентре тоже информируют, что в течение 23, 24, 25 мая в некоторых областях Украины, в основном западных, пройдут дожди. В выходные средняя температура воздуха составит ночью +14... +16 °С, днем столбики термометров будут показывать от +20 до +26 °С.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики прогнозируют, что лето 2025 года в Украине будет очень жарким, однако не исключены и другие аномалии. В частности, в некоторых областях в июне не исключают заморозки на поверхности почвы.

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