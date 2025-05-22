Погода в июне может удивить: будут ли заморозки и почему синоптики говорят об "аномалиях"

На протяжении всей весны погода в Украине отличалась резкими перепадами температуры и внезапными снегопадами. Синоптики уже предупреждают, что лето 2025 года будет, как и в предыдущие годы аномально жарким, однако не исключены и другие аномалии.

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В частности, в некоторых регионах в июне возможны заморозки. OBOZ.UA узнал, чем может удивить погода в июне и почему синоптики говорят об "аномалиях".

По словам синоптиков, ранее в Украине уже фиксировали заморозки в июне. Представители Укргидрометцентра рассказали, что абсолютный минимум, который фиксировали в июне за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает +1…+9 градусов, а в Карпатах температура опускалась ниже нуля.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климата Вера Балабух рассказала, что средняя температура лета 2025 года может быть на два градуса выше нормы. Однако уже в июне аномальной жары не стоит ждать. Высокая температура вероятна в июле, который традиционно является самым жарким месяцем в Украине.

Директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль заявил, что в Украине из-за заморозков прогнозируется утрата до 80% урожая абрикосов и персиков, а также значительные потери рапса и других культур. В интервью OBOZ.UA он рассказал, что заморозки нанесли серьезный ущерб не только садовым деревьям, но и растениям, которые находились на других этапах развития, что еще больше усугубляет ситуацию для аграриев.

При этом прогнозируемая на лето засуха еще больше может усугубить ситуацию с урожаем. Отсутствие осадков и аномальное повышение температуры чревато потерей урожая и, как следствие ростом цен даже на сезонные фрукты и овощи.

По прогнозам синоптиков, изменение погодных условий ожидается во второй половине мая. Алантические циклоны будут проникать в континентальную Европу, что приведет к увеличению количества осадков и повышению температуры. Синоптики прогнозируют, что наиболее вероятны осадки в первые две недели июня. Однако вторая половина месяца будет преимущественно без осадков, а температура в некоторых регионах Украины начнет приближаться к отметке +30 градусов.

Напомним, лето 2025 года обещает быть по-настоящему жарким. При этом жара будет нарастать постепенно – без резких температурных скачков, но с ощутимым перегревом ближе к середине сезона.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Украине прогнозируется сухое и жаркое лето. По информации мировых метеоцентров, средняя температура ожидается на 2 градуса выше климатической нормы. При этом количество осадков будет меньше обычного, что чревато засухой.

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