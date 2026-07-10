«Объятия не имеют диагноза»: в Киеве запустили благотворительную инициативу в поддержку людей с инвалидностью

Команда нового интерактивного проекта "Тело человека", который откроется в августе на Львовской площади, запустила благотворительную социальную инициативу, направленную на поддержку детей с особенностями развития и людей с различными формами инвалидности.

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В рамках инициативы организаторы провели фотосессию с участием детей и взрослых в возрасте от 5 до 30 лет, среди которых были люди с аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями слуха, а также другими видимыми и невидимыми особенностями развития. Специально для проекта была создана благотворительная серия футболок с социальными посланиями, которую можно будет приобрести онлайн и на площадке проекта после его открытия. Все средства от продажи коллекции будут переданы Центру комплексной реабилитации для людей с инвалидностью.

Каждый желающий может приобрести футболки с надписями: "Объятия не имеют диагноза", "Я ощущаю мир по-своему", "Мы разные – и это прекрасно", "Место найдется для каждого", "Мир становится лучше, когда включает всех".

По словам организаторов, эта инициатива является продолжением главной идеи "Тела человека" – показать, насколько уникален каждый человек.

"Наш проект рассказывает о возможностях и особенностях человеческого организма. Независимо от того, как мы выглядим и воспринимаем мир, каждый из нас уникален. Именно поэтому для нас важно поддерживать людей, которые каждый день доказывают: настоящая сила человека измеряется не диагнозами, а способностью мечтать и вдохновлять других", – отмечает организатор проекта и основатель компании Unipark Денис Погорелко.

Одними из героинь фотосессии стали Ева, девочка с невидимой инвалидностью, и 30-летняя София, которая живет с аутизмом. Несмотря на разные жизненные истории, они напоминают о важной вещи: каждый человек заслуживает не сочувствия, а уважения, понимания и равных возможностей.

Проект "Тело человека" – это масштабное интерактивное пространство площадью более 5 000 квадратных метров, сочетающее в себе современные технологии, гигантские 3D-модели органов человека, VR-решения и образовательные экспозиции. Одной из его ключевых ценностей является популяризация культуры заботы о здоровье, инклюзивности и уважения к уникальности человека.