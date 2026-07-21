Обучение по европейскому образцу: «Метинвест» Политехника начала прием заявок на бакалавриат

Университет "Метинвест Политехника" начал прием заявлений на бакалавриат: до 1 августа абитуриенты могут подать документы через электронный кабинет и выбрать одну из 17 образовательных программ. Обучение сочетает теоретическую подготовку с практикой на производстве, а для ветеранов и отдельных категорий внутренне перемещенных лиц предусмотрена упрощенная процедура поступления на основе собеседования.

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Приемная кампания охватывает 17 бакалаврских программ по направлениям металлургии, горного дела, ИТ, автоматизации производства, электроэнергетики, управления, бизнес-аналитики и других специальностей, востребованных современным рынком труда. Эти образовательные программы разработаны совместно с бизнесом, поэтому студенты обучаются на реальных производственных кейсах и получают практические компетенции, необходимые работодателям, отмечают в вузе.

Подать заявление можно через электронный кабинет абитуриента в ЕДЕБО. После его регистрации необходимо выбрать специальность, высшее учебное заведение и определить приоритетность заявлений.

"Именно определение приоритетности является одним из важнейших этапов вступительной кампании. Для участия в конкурсе абитуриент должен установить приоритет от 1 до 10, где первый означает учебное заведение, в котором он больше всего хочет учиться. После подачи заявления изменить приоритетность уже невозможно, поэтому рекомендуем внимательно проверить все внесенные данные и при необходимости обратиться в приемную комиссию", – отметила ответственный секретарь приемной комиссии "Метинвест Политехники" Виктория Федоренко.

Особенностью обучения в университете является сочетание теоретической подготовки с практикой на предприятиях Группы "Метинвест": студенты работают с современным оборудованием, участвуют в производственных проектах, проходят международные стажировки и получают возможность дальнейшего трудоустройства.

Помимо контрактной формы обучения, университет предлагает поступление по заказу компании "Метинвест": в таком случае обучение финансирует компания, а выпускники получают перспективу первого рабочего места. Также доступна возможность обучения по ваучеру Государственной службы занятости.

Особое внимание университет уделяет поддержке ветеранов и ветеранок. Для них, а также для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц, предусмотрена упрощенная процедура поступления по результатам собеседования в соответствии с правилами приема.

В настоящее время в "Метинвест Политехнике" уже обучаются более 50 ветеранов, которые получают образование по направлениям горного дела, металлургии, компьютерных наук, автоматизации и робототехники. Университет также продолжает сотрудничество с общественной организацией "Сердце Азовстали", помогая защитникам и защитницам Украины освоить новую профессию и адаптироваться к гражданской жизни.

Напомним, что "Метинвест Политехника" – это первый в Украине частный горно-металлургический университет, открытый компанией "Метинвест" Рината Ахметова. Он готовит специалистов для современной промышленности и послевоенного восстановления страны, а сегодня вуз стал одной из площадок для профессиональной адаптации ветеранов и их возвращения к активной гражданской жизни.