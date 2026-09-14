Обстоятельства будут на вашей стороне: всего одному знаку зодиака повезет в финансах во второй половине сентября

Астролог Эмма Джейд считает, что в период перехода Меркурия всего один знак зодиака сможет стать самым проницательными человеком в любой компании, а также именно этот знак будет очень успешным в финансах в сентябре и это Дева.

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"Вы будете быстро замечать то, что остается незаметным для других, и сможете оказаться правы даже в споре, который окружающие никак не могут разрешить", – отмечает астролог.

Дева вполне закономерно оказалась в этом списке: это ваш сезон, а значит, сейчас вы получите дополнительную поддержку со стороны обстоятельств. Более того, Меркурий находится в вашем знаке, поэтому ваша способность анализировать происходящее и замечать детали окажется особенно сильной.

Середина сентября может стать отправной точкой для нового этапа и позволит начать то, на что раньше не хватало решимости.

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