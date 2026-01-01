Обрезание Господне: что это за праздник и что запрещено делать 1 января

Праздник Обрезания Господня не относится к двенадцати крупнейшим христианским торжествам. Тем не менее, он занимает очень почетное место в церковной традиции.

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь, его дата начала совпадать с началом года. OBOZ.UA объясняет, чем важен этот день для церкви и верующих, какие он имеет традиции и какие запреты с ним связаны.

Когда отмечают Обрезание Господне по новому стилю

Как гласят библейские предания, на седьмой день от появления на свет своего сына Мария и Иосиф принесли младенца в храм для совершения обряда обрезания. На символическом уровне это событие означало первую жертву будущего Спасителя. В тот же день мальчику дали имя Иисус.

По традиции, этот праздник и сейчас отмечают ровно через неделю после Рождества. Поскольку церковные даты сместились на 13 суток назад, теперь торжество приходится на 1 января. В эту же дату Православная церковь Украины чтит память Василия Великого, одного из ключевых отцов церкви. Так что с церковной позиции 1 января отныне является большим религиозным праздником.

Обычаи праздника

В первый день года, на который приходится Обрезание Господне, в Украине принято щедровать и засевать, призывая в дом достаток и щедрый урожай. Хозяйки готовят щедрую кутью, которую, в отличие от постной рождественской, заправляют сливочным маслом или шкварками. На стол обязательно подают блюда из свинины, поскольку пост уже завершился. Девушки используют этот день для гадания на будущую судьбу. Люди отдыхают, развлекаются и обращаются к новорожденному Спасителю с молитвами.

Традиционные запреты праздника Обрезания

Из-за праздничного статуса дня народные традиции строго запрещали любую работу. Все время следовало посвятить духовному покою и празднованию. Чтобы обеспечить себе везение и достаток на предстоящие двенадцать месяцев, наши предки придерживались таких предосторожностей:

не выбрасывали мусор, чтобы вместе с ним не лишиться семейного благосостояния;

не отказывали нуждающимся в поддержке, чтобы самим не оказаться в беде;

не давали деньги в долг, чтобы не провести весь следующий год в финансовых затруднениях;

не занимались подсчетом мелких монет и финансовыми делами вообще, чтобы жить в достатке и не иметь денежных хлопот;

избегали ругани и плохих мыслей, чтобы не притягивать распри в дом на весь год.

В первый день года полагается радоваться, молиться Иисусу за оправдание своих надежд и делить время с близкими. А еще вкусно есть и желать друг другу всяческих благ.

