Защищал Мариуполь: из плена вернулся журналист Владимир Чертушкин. Фото

В результате обмена пленными с Россией домой вернулся защитник Мариуполя, журналист Владимир Чертушкин. В январе 2022 года он стал пресс-офицером 109-й отдельной бригады территориальной обороны Мариуполя и попал в плен к врагу после героической обороны города в начале полномасштабного российского вторжения.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Мариупольского городского совета. Отмечается, что Чертушкин вернулся в Украину в субботу, 14 июня, после более трех лет в российской неволе.

О возвращении Владимира также сообщила его жена в Facebook.

Владимир Чертушкин работал в газетах "Ильичевец" и "Приазовский рабочий". С первых дней вторжения РФ он стал на защиту Мариуполя.

"Мужчина защищал город, находился на "Азовстали", а затем с собратьями оказался в плену. Более трех лет в Украине его ждали жена с дочкой. Теперь семья сможет быть снова вместе", – рассказали в Мариупольском горсовете.

Напомним, что 9, 10,12 и 14 июня Украина и Россия обменялись военнопленными. Масштабный обмен в формате "всех на всех" в рамках договоренностей в Стамбуле будет происходить в несколько этапов и продлится еще ближайшие дни. Домой вернулись раненые и тяжелораненые, а также самые молодые бойцы в возрасте до 25 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже на следующей неделе должны состояться новые обмены военнопленных между РФ и Украиной. Команда президента работает, чтобы вернуть всех защитников из российской неволи.

Как сообщал OBOZ.UA, эмоциональное видео с освобожденными из плена опубликовала Государственная пограничная служба Украины. На кадрах эмоции защитников, глаза которых горят несокрушимым огнем. После возвращения все украинцы пройдут медицинский осмотр и получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также положенные выплаты за время пребывания в плену.

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