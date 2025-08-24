Обмен пленными 24 августа: списки тех, кто вернулся из российского плена (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В воскресенье, 24 августа, Украина и Россия провели 68-й обмен пленными, домой вернулись воины Сил обороны, а также восемь гражданских украинцев. Большинство освобожденных находились в российской неволе с 2022 года.

Официальных списков тех, кого удалось вернуть, пока нет, не разглашают и общего количества обменянных. В то же время отдельные имена известны из сообщений местных властей и родных в сети. OBOZ.UA публикует всю доступную на данный момент информацию.

Волынская область

Из плена освобождены четверо жителей Волыни, сообщил руководитель ОВА Иван Рудницкий. Это:

Александр Очко, 1984 года рождения, село Яковцы Цуманской громады;

Алексей Филимонов, 1973 года рождения, село Зверев Луцкого района;

Андрей Ховхун, 1986 года рождения, село Свитязь Ковельского района;

Андрей Шевчук, 1999 года рождения, город Ковель.

Тернопольская область

Среди тех, кто сейчас освобожден из плена, – военнослужащий из Тернополя, инофмували в ОВА.

Ивано-Франковская область

Руководитель ОВА Светлана Онищук информировала, что 24 августа домой возвращаются четверо жителей Ивано-Франковщины:

Ярослав Гелем, город Калуш;

Олег Говдяк, г. Ивано-Франковск;

Михаил Жоновский из Рогатинской общины;

Андрей Лотинец из Богородчанской общины.

Львовская область

Среди освобожденных из плена – житель Львова Сергей Ковалев.

Он работал медиком в батальоне "Госпитальеры", спасал жизни воинов и гражданских во время обороны Мариуполя, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Херсонская область

В результате обмена 24 августа из плена освобожден бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко. Оккупанты схватили его в 2022 году, когда он отказался от сотрудничества с врагом.

Киевская область

Украинский журналист Дмитрий Хилюк возвращается домой из плена 24 августа. Россияне захватили его в заложники в марте 2022 года, похитив со двора собственного дома на Киевщине, официально РФ удерживание его не подтверждала.

Запорожская область

Среди освобожденных – журналист из Мелитополя Марк Калиуш. Также домой возвращаются шесть защитников из Запорожской области, сообщили в ОВА.

Днепропетровская область

Восемь жителей Днепропетровщины вернулись из российского плена: семеро воинов и гражданский, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Что известно об обмене пленными 24 августа 2025 года

В День Независимости Украина и РФ провели 68-й обмен пленными. Президент Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и гражданские. Большинство из них были в плену с 2022 года.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) информировали, что среди освобожденных – восемь гражданских.

А среди возвращенных воинов – представители практически всех подразделений Сил обороны Украины, все относятся к рядовому и сержантскому составу.

Также возвращаются те, кого враг поработил на оккупированных территориях, в частности в Крыму.

Один из освобожденных пограничников считался пропавшим без вести, сообщил руководитель МВД Украины Игорь Клименко.