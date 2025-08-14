Обмен пленными 14 августа: списки тех, кто вернулся из российского плена (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
В четверг, 14 августа, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 84 украинца – военные и гражданские, которые провели во вражеском плену от нескольких месяцев до нескольких лет.
Уже начали появляться имена возвращенных. Об этом сообщает OBOZ.UA.
Волынянин Александр Бойчук вернулся после двух лет в плену
Среди освобожденных – Александр Бойчук, 1976 года рождения, родом из города Владимир. Он находился в российском плену с 2022 года. Теперь его ждет восстановление и поддержка близких.
В плен старший мичман и главный старшина 9 дивизиона надводных кораблей Военно-Морских сил Украины попал в первый месяц полномасштабного вторжения. Первый год Александра и не было в списках живых.
Кроме борьбы с агрессором, моряк участвовал в миротворческой миссии страны в Ираке в течение 8 месяцев.
Игорь Мирончук, который провел более шести лет в неволе
Вернулся Игорь Мирончук, кадровый военный 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Он служил в зоне АТО с 2014 года, участвовал в обороне Луганского аэропорта и боях за Дебальцево.
9 февраля 2019 года попал в плен на территории Донецкой области, где пробыл более шести лет. Его история стала известной еще в 2019-м, когда боевики обнародовали видео с ним в подавленном состоянии.
Защитник Мариупольского гарнизона Алексей Игнатенко
Среди тех, кто вернулся, – майор Алексей Игнатенко, офицер ВМС Украины и защитник Мариуполя. Он провел в плену 3 года и 4 месяца.
Защитники из Запорожской области и Днепропетровщины
Среди освобожденных – шестеро жителей Запорожской области и шестеро из Днепропетровской области.
Все они пережили сложные условия содержания, и теперь нуждаются в длительном восстановлении и медицинской помощи.
Михаил Абрамов
Также среди обменянных Михаил Абрамов - мужчина пробыл в плену 3,5 года.
Богдан Ковальчук
В рамках последнего обмена из российского плена вернулся гражданский заложник Богдан Ковальчук. Оккупанты схватили его еще в 2016 году, когда парню было 17 лет.
О возвращении Богдана в Украину сообщила его бабушка. Женщина рассказала, что внук уже звонил ей. Сказал ей: "Бабушка, я еду домой".
Алексей Корниенко
Среди освобожденных из плена и житель Черкасской области Алексей Корниенко. Старший лейтенант. В неволе черкащанин был более трех лет.
Первые разговоры с родными
После долгих испытаний он наконец дома. В первом разговоре с братом после плена — простые, но такие важные слова: "Я вернулся. Я дома уже. Все будет хорошо".
Мужчина дома после 6 лет российского плена.
Вернулись трое врачей
Также были возвращены три врача, которые находились в плену по 7–8 лет: Игорь Кирьяненко, Игоря Назаренко и Юрий Шаповалова.
Что предшествовало
9, 10, 12, 14, 19, 20 и 26 июня Украина и Россия обменялись военнопленными. Домой вернулись раненые и тяжелораненые, а также самые молодые бойцы в возрасте до 25 лет. Среди них военные Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШВ, Сил ТрО, бойцы Нацгвардии Украины и ГПСУ. Большинство из них были в плену с 2022 года, а значительная часть попала в плен во время обороны Мариуполя. Их фамилии можно найти в материале OBOZ.UA.