Обмен пленными 14 августа: списки тех, кто вернулся из российского плена (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В четверг, 14 августа, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 84 украинца – военные и гражданские, которые провели во вражеском плену от нескольких месяцев до нескольких лет.

Видео дня

Уже начали появляться имена возвращенных. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Волынянин Александр Бойчук вернулся после двух лет в плену

Среди освобожденных – Александр Бойчук, 1976 года рождения, родом из города Владимир. Он находился в российском плену с 2022 года. Теперь его ждет восстановление и поддержка близких.

В плен старший мичман и главный старшина 9 дивизиона надводных кораблей Военно-Морских сил Украины попал в первый месяц полномасштабного вторжения. Первый год Александра и не было в списках живых.

Кроме борьбы с агрессором, моряк участвовал в миротворческой миссии страны в Ираке в течение 8 месяцев.

Игорь Мирончук, который провел более шести лет в неволе

Вернулся Игорь Мирончук, кадровый военный 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Он служил в зоне АТО с 2014 года, участвовал в обороне Луганского аэропорта и боях за Дебальцево.

9 февраля 2019 года попал в плен на территории Донецкой области, где пробыл более шести лет. Его история стала известной еще в 2019-м, когда боевики обнародовали видео с ним в подавленном состоянии.

Защитник Мариупольского гарнизона Алексей Игнатенко

Среди тех, кто вернулся, – майор Алексей Игнатенко, офицер ВМС Украины и защитник Мариуполя. Он провел в плену 3 года и 4 месяца.

Защитники из Запорожской области и Днепропетровщины

Среди освобожденных – шестеро жителей Запорожской области и шестеро из Днепропетровской области.

Все они пережили сложные условия содержания, и теперь нуждаются в длительном восстановлении и медицинской помощи.

Михаил Абрамов

Также среди обменянных Михаил Абрамов - мужчина пробыл в плену 3,5 года.

Богдан Ковальчук

В рамках последнего обмена из российского плена вернулся гражданский заложник Богдан Ковальчук. Оккупанты схватили его еще в 2016 году, когда парню было 17 лет.

О возвращении Богдана в Украину сообщила его бабушка. Женщина рассказала, что внук уже звонил ей. Сказал ей: "Бабушка, я еду домой".

Алексей Корниенко

Среди освобожденных из плена и житель Черкасской области Алексей Корниенко. Старший лейтенант. В неволе черкащанин был более трех лет.

Первые разговоры с родными

После долгих испытаний он наконец дома. В первом разговоре с братом после плена — простые, но такие важные слова: "Я вернулся. Я дома уже. Все будет хорошо".

Мужчина дома после 6 лет российского плена.

Вернулись трое врачей

Также были возвращены три врача, которые находились в плену по 7–8 лет: Игорь Кирьяненко, Игоря Назаренко и Юрий Шаповалова.

Что предшествовало

9, 10, 12, 14, 19, 20 и 26 июня Украина и Россия обменялись военнопленными. Домой вернулись раненые и тяжелораненые, а также самые молодые бойцы в возрасте до 25 лет. Среди них военные Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШВ, Сил ТрО, бойцы Нацгвардии Украины и ГПСУ. Большинство из них были в плену с 2022 года, а значительная часть попала в плен во время обороны Мариуполя. Их фамилии можно найти в материале OBOZ.UA.