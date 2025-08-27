Обмен международным опытом помогает Украине формировать политику ответственной игры: первые результаты

С марта по июль 2025 года команда "Центра ответственной игры" (Responsible Gambling Center, RGC) работала над подготовительным этапом реализации большой программы международного обмена опытом по формированию политики ответственной игры. Она поможет Украине внедрить практики, которые продуктивно работают в Европе. Инициатива реализуется при поддержке компании FAVBET.

Проект предусматривает осуществление рабочих визитов в страны-члены ЕС с целью обмена опытом в сфере ответственной игры. Украинские специалисты определили страны, которые могут стать ориентиром. Внимание привлекли Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Франция, Швеция, Дания, Румыния и Хорватия. Там уже есть рабочие решения, которые показали свою эффективность.

Сейчас устанавливаются связи с местными регуляторами, центрами ответственной игры и даже медицинскими учреждениями, чтобы получить как можно больше от этого опыта. Иностранные эксперты получили письма и предложения о сотрудничестве от RGC. Центр старается сделать так, чтобы сотрудничество принесло максимум пользы.

В планах исследовательской группы — первые рабочие визиты в Литву осенью и в Швецию в ноябре. Параллельно продолжается мониторинг ключевых событий в этой сфере. Ведется активная подготовка к участию в международном саммите SBC Summit Lisbon 2025, который состоится в португальской столице с 16 по 18 сентября 2025 года.

Частью экспертных групп, которые присоединятся к визитам, являются украинские госструктуры.

В Центре ответственной игры говорят, что главная цель проекта – разработка общегосударственной программы борьбы с игроманией. План охватывает несколько направлений: изменения в законодательстве, запуск новых сервисов, развитие сети поддержки и подготовку специалистов.

Компания FAVBET поддерживает усилия RGC во внедрении международных практик ответственной игры и подходов, ставящих на первое место заботу об игроках. Ранее компания стала главным меценатом первого национального исследования игровой зависимости и комплексного проекта по внедрению социальных услуг. Утвержденный в рамках этой инициативы государственный стандарт сегодня успешно применяют в центре "Пространство жизни", где оказывается поддержка игрокам с проявлениями лудомании и их семьям.

"Мы понимаем, что формирование ответственного отношения к игре — длительный процесс, который требует системности. Поддержка международных инициатив помогает Украине вводить действенные решения и повышать уровень безопасности в сфере азартных игр", — отметили в FAVBET.