Обладательница самой престижной в мире театральной премии 'Тони' Нина Арианда: актриса из семьи украинских художников

Когда Нина Арианда получила престижную театральную премию "Тони", критики написали, что на художественном небосклоне США взошла новая звезда. Награда, даже номинация на которую уже считается большим достижением, вывела актрису украинского происхождения в первый ряд мастеров американской сцены. И, несмотря на то, что Нине Арианде пока не очень везет в кино, критики и поклонники уверены, что еще увидят ее на экране в ролях, достойных "Оскара" – в придачу к "Тони".

Видео дня

Актриса из семьи художников

Нина Арианда Матийцио родилась 18 сентября 1984 года в Нью-Йорке, на Манхэттене, в семье украинских эмигрантов, художников Леси и Петра Матийцио, вскоре после ее появления на свет семья переехала в Нью-Джерси. В детстве посещала танцевальную студию украинского ансамбля "Сизокрылые" под руководством наставницы Квитки Цисык Ромы Примы-Богачевской и была участницей украинской скаутской организации "Пласт". Театром девочка "заболела" в шесть лет, когда посмотрела на Бродвее мюзикл "Отверженные", на который привели ее родители. Более того, ей разрешили пройти за кулисы, и неизвестно, что произвело на ребенка большее впечатление – собственно представление или возможность посмотреть на артистов вблизи. Когда пришло время выбирать профессию, Арианда поставила родителей перед фактом, сказав, что хочет стать актрисой. Будучи людьми творческими, они возражать не стали, за что Арианда, по ее собственным словам, всегда будет им благодарна. Спустя несколько лет, принимая на сцене награду "Тони", Арианда повторит эти слова, сказав, что больше всего в жизни для нее сделали друзья и родители, которые всегда поддерживали ее, – все они в тот день присутствовали в зале.

Неудачные прослушивания

Арианда окончила Художественную школу Нью-Йоркского университета, где ее педагогом был легендарный актер, звезда сериала "Поющие в терновнике" Кристофер Пламмер. Получив диплом магистра, Арианда отправилась на кастинги, которые поначалу не давали желаемого результата. Но актриса не отчаивалась, поскольку считает: "Если любишь свою работу, надо уметь отпускать роли, которые тебе не достались. Неудачное прослушивание – всего лишь впустую потраченное время, но точно не трагедия".

"Нью-йоркская тайна"

В профессии Арианда долгое время оставалась, как писали впоследствии критики, "нью-йоркской тайной". На самом деле специалисты давно обратили на актрису внимание – она получила две театральные премии: от "Лиги драматургов" и номинацию на "Тони" за главную роль в бродвейском спектакле "Рожденная вчера" и от Круга театральных критиков за лучшую роль в пьесе. Но "Тони" – самая престижная театральная премия в мире, по значимости ее сравнивают с кинематографическим "Оскаром". Ее присуждение автоматически выводит актера или актрису в первый ряд мастеров американской – а, как следствие, и мировой – сцены. Арианда получила "Тони" за главную роль в спектакле "Венера в мехах", поставленном по повести другого уроженца Украины, львовянина Леопольда фон Захер-Мазоха.

Создатели спектакля перенесли события XIX века в наше время, превратив их в историю любви, более того, придали ему юмористическую окраску, назвав комедией. Партнером Арианды стал известный голливудский актер, звезда фильмов "Госпожа Бовари" и "Король Артур", а также сериала "Аббатство Даутон: Новая эра" Хью Дэнси. Задача перед актрисой стояла сложная: ей нужно было создать образ женщины сексуальной, смешной и загадочной одновременно. И, по словам критика из New York Times, ей удалось это сделать блестяще: "оставаясь такой в течение всего действия, она демонстрирует квалификацию сверхчеловеческую, излучая редкое сияние настоящей звезды сцены".

Амплуа – характерная актриса

На киносчету Арианды пока не так много фильмов, как хотелось бы ее поклонникам – на сегодняшний день она сыграла всего в пяти фильмах, но среди них нет ни одного неудачного или проходного. Амплуа Арианды – характерная актриса, что она и демонстрирует в своих работах: трагикомедии о спорте "Побеждай!", криминальной комедии "Как украсть небоскреб", романтической комедии "Полночь в Париже". Отдельно нужно сказать о ее работе в фильме другой американской украинки – Веры Фармиги – "Небо и земля".

Отправной точкой для работы стали… длинные ноги героини

Кого бы ни играла Арианда, она "вкладывается" в свою героиню на все сто процентов. Она не только знает все особенности своего персонажа – до тончайших черт характера, но и деталей, которые о чем-то говорят только ей, – например, аромат духов, которыми та пользуется. "Постоянная любовь к каждому образу, – говорит актриса, – его характер, моральные принципы – все имеет значение. Однажды отправной точкой в работе над характером героини для меня стали ее… длинные ноги". Многое, работая над ролью, Нина берет и из своей жизни – так, в фильме "Ганста Love" ее героиня Рози часто повторяет "заканчивай!" В одном из интервью Нина рассказала, что это… коронная фраза ее парикмахерши, которая показалась ей уместной для характеристики ее героини.

Уплывшая роль Дженис Джоплин

В 2014 году режиссер "Даллаского клуба покупателей" Жан-Марк Валле объявил о том, что приступает к съемкам фильма о легендарной рок-вокалистке Дженис Джоплин. Предполагалось, что главную роль в нем сыграет Нина Арианда, и эта работа могла бы стать серьезным прорывом в ее кинокарьере. Увы, подготовительный период картины затянулся на целое десятилетие, и теперь пресса пишет о том, что звездная роль уплыла к звезде "Дивергента" Шейлин Вудли.