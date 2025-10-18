Облачно с прояснениями и дожди: чем удивит погода украинцев 18 октября. Карта
В субботу, 18 октября, погода в Украине будет дождливой – осадки ожидаются в большинстве областей. Их вызовет атмосферный фронт, который будет перемещаться с северо-запада.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Небо над Украиной сегодня будет облачным с прояснениями.
Ночью на северо-западе, а днем по всей стране, кроме юго-востока, пройдут дожди.
"Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем на Прикарпатье местами порывы 15-20 м/с", – сказано в прогнозе.
Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов тепла, на крайнем юге Украины – до 11 градусов. Днем столбики термометров покажут 8-13 выше нуля, в центральных, южных и восточных областях будет теплее – 11-16 градусов.
"Ветер с юго-запада будет нести теплый воздух, поэтому еще будет тепло", – отметили синоптики.
На Киевщине в субботу тоже будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем в области пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью составит 4-9 градусов тепла, днем – 8-13 выше нуля. В Киеве ночью 7-9 тепла, днем 11-13 градусов по Цельсию.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 20 на 21 октября на территории западных областей Украины ожидается существенное снижение температуры воздуха. Синоптики прогнозируют возможные заморозки от 0 до -4°C.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!