Облачно с прояснениями и дожди: чем удивит погода украинцев 18 октября. Карта

В субботу, 18 октября, погода в Украине будет дождливой – осадки ожидаются в большинстве областей. Их вызовет атмосферный фронт, который будет перемещаться с северо-запада.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Небо над Украиной сегодня будет облачным с прояснениями.

Ночью на северо-западе, а днем по всей стране, кроме юго-востока, пройдут дожди.

"Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем на Прикарпатье местами порывы 15-20 м/с", – сказано в прогнозе.

Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов тепла, на крайнем юге Украины – до 11 градусов. Днем столбики термометров покажут 8-13 выше нуля, в центральных, южных и восточных областях будет теплее – 11-16 градусов.

"Ветер с юго-запада будет нести теплый воздух, поэтому еще будет тепло", – отметили синоптики.

На Киевщине в субботу тоже будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем в области пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью составит 4-9 градусов тепла, днем – 8-13 выше нуля. В Киеве ночью 7-9 тепла, днем 11-13 градусов по Цельсию.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 20 на 21 октября на территории западных областей Украины ожидается существенное снижение температуры воздуха. Синоптики прогнозируют возможные заморозки от 0 до -4°C.

