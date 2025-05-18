Облачно, местами дожди: какой будет погода 18 мая и в каких областях наконец-то потеплеет

В воскресенье 18 мая по всей Украине будет царить переменная облачность. Теплее всего будет на юго-востоке - днем до +23°С, тогда как в других регионах температура днем будет колебаться от +12 до +19 градусов, а ночью — от 0 до +13 градусов тепла.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в восточных и северо-восточных областях, а также днем в Карпатском регионе прогнозируются умеренные осадки.

На западе страны, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской, Волынской и Ровенской областях, небо будет переменчивым, без значительных осадков. Ночная температура будет колебаться от +6 до +8°C, днем – от +12 до +15°C.

В Карпатском регионе синоптики прогнозируют умеренные осадки, в частности днем возможен мокрый снег и дождь, температура в горах будет держаться в пределах 0-5° тепла, а ветер местами усилится до 15-20 м/с.

На севере, в Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областях, ожидается переменная облачность с местными небольшими дождями. Температура ночью будет колебаться от +7 до +9°C, днем - от +15 до +17°C.

В центральных областях - Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской - осадков не предвидится, день будет с переменной облачностью. Температура ночью +8...+10°C, днем +17...+19°C.

На востоке страны, в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, синоптики прогнозируют переменную облачность с единичными небольшими дождями. Ночная температура составит +10...+13°C, дневная - +18...+20°C.

На юге, в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью +9...+12°C, днем +18...+21°C. В Крыму также без осадков, ночная температура +12...+14°C, дневная +16...+18°C.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики спрогнозировали в начале июня в Украине сильные дожди со шквалами. Однако в целом лето будет на один-два градуса теплее нормы, и уже во второй половине июня придет жара.

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