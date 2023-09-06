Облачно и небольшое похолодание: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 7 сентября

В четверг, 7 сентября, в Украине продержится переменная облачность. Вместе с тем синоптики прогнозируют незначительное похолодание.

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Как сообщает Укргидрометцентр, осадков не предполагается. Однако днем в Донецкой и Луганской областях местами возможен небольшой кратковременный дождь (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на северо-востоке страны 7-12°, днем 20-25°", – говорится в сообщении.

В южной части страны ночью ожидается 14-19°, а днем 23-28°.

В Карпатах ночью будет 5-10°, днем столбики термометров зафиксируют 16-21°.

В Киевской области 7 сентября также ожидается переменная облачность и без осадков.

"Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°", – добавили синоптики.

В столице Украины ночью прогнозируется 13-15°, днем – 22-24°.

Кроме того, синоптики прогнозируют 7-9 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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