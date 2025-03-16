Облачно и дождь с мокрым снегом: чем удивит погода украинцев в воскресенье, 16 марта

В Украине погода в воскресенье, 16 марта, будет облачной. Ночью на западе и севере может пройти мокрый снег, а утром местами образоватся гололед, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

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В других регионах ночью ожидается дождь (кроме южных и юго-восточных областей). Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Что касается осадков днем, то в юго-западных, центральных и большинстве восточных областей синоптики ожидают дождь (в Карпатах – мокрый снег). На остальной территории – без существенных осадков.

Ветер северо-восточный и северо-западный, 5-10 метров за секунду.

Температура ночью в западных и северных, Винницкой и Черкасской областях – от 3 тепла до 2 мороза (на Волыни и Ривненщине до -5 градусов). Днем – от ​​+3 до +8.

На остальной территории ночью от +4 до +9, на крайнем юге до +12 градусов; днем ​​– от +8 до +13, на юге и юго-востоке страны до +15...+20 градусов.

В Киевской области в ночь на воскресенье может пойти мокрый снег, но день будет без существенных осадков. С более детальным прогнозом погоды в Киеве и на Киевщине можно ознакомиться по ссылке.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко ранее предупреждала о том, что в последний день недели, 16 марта, в Украине ожидается контрастная погода. По ее данным, на юге будет тепло, даже до +22 градусов. В остальных областях значительно холоднее, до +9...+13. Местами поднимется штормовой ветер, в отдельных регионах возможен дождь и мокрый снег.

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