Облачно и до +8°С: прогноз погоды по Киевской области на 16 марта

В Киевской области в воскресенье, 16 марта, облачно, ночью мокрый снег, днем без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды в сутки 16 марта по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, ночью мокрый снег, днем без существенных осадков. По области ночью местами налипание мокрого снега, обледенение, на дорогах гололедица. Температура по области ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С мороза, днем 5-7°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 16 марта в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Ночью будет идти снег. Утром, днем и вечером без осадков.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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