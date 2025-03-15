Дождь с мокрым снегом и похолодание: какая погода будет в Украине в воскресенье

В воскресенье, 16 марта, в Украине ожидается контрастная погода. На юге будет тепло до +22 градусов, в остальных областях значительно холоднее, до +9...+13. Местами поднимется штормовой ветер, в отдельных регионах возможен дождь и мокрый снег. Потепление начнется с 20 марта.

Видео дня

Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко. По ее данным, в воскресенье на юге и юго-востоке будет держаться еще теплая погода с температурой воздуха +15...+22 градуса.

В центре будет значительно холоднее – +5…+9 градусов, на Днепропетровщине и Полтавщине +9…+13 градусов.

В западных и северных областях в течение дня +3…+7 градусов.

Ветер преимущественно северо-восточный, умеренный, только в Крыму и на Приазовье порывы юго-западного до штормовых 15-20 метров в секунду.

Из-за деятельности атмосферного фронта, который в субботу проходит по территории Украины, в воскресенье дожди пройдут в центральных областях, на юге и востоке.

При более низкой температуре воздуха дождь будет смешиваться с мокрым снегом, предупредила синоптик.

"Завтра антициклон, центр которого над Великобританией, выгнет вплоть до востока Европы, до нас, свой гребень высокого давления и поэтому осадки днем 16 марта вытеснятся с севера и запада Украины – побудут в межфронтальной зоне", – рассказала Наталья Диденко.

В Киеве в воскресенье ночью возможен дождь с мокрым снегом, 0...-2 градуса мороза, днем небольшой или умеренный, северный ветер +3...+5 градусов.

Холодная погода будет держаться и на следующей неделе. 17-18 марта станет холоднее на востоке и юге Украины. А уже 20 марта станет теплеть.

"Не мерзните, не поддавайтесь на холодные мысли по поводу грядущих "минусов", это совсем ненадолго", – написала синоптика.