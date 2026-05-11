Обеспечивает бесперебойную работу: OBOZ.UA выражает благодарность НСЖУ И УМФН за содействие в покупке EcoFlow RIVER 3

ООО "Золотая середина", которое является владельцем интернет-издания OBOZ.UA, выражает благодарность НСЖУ и УМФН за содействие в приобретении зарядной станции EcoFlow RIVER 3. В нынешних условиях это не просто техника, а реальный инструмент, который помогает редакции оставаться на связи и работать без перерывов.

Оборудование получено в рамках программы Украинского Медиа фонда Нордик, направленной на поддержку украинских медиа. Об этом сообщает редакция OBOZ.UA.

Зарядную станцию EcoFlow RIVER 3 приобрели 29 апреля 2026 года. Ее передали редактору Софии Закревской, которая живет и работает в Днепре и является частью команды издания еще с февраля 2021 года.

Для прифронтового города вопрос электричества – это ежедневная реальность. Из-за регулярных обстрелов свет может исчезать внезапно и надолго. Именно поэтому такие решения, как портативная зарядная станция, становятся не просто удобством, а необходимостью.

София работает на новостной ленте, в том числе во время ночных смен, когда скорость и непрерывность работы особенно важны. Благодаря EcoFlow она сможет и в дальнейшем оперативно обновлять новости даже во время отключений электроэнергии.

Редакция OBOZ.UA отмечает, что эта помощь – это не только о технической поддержке, но и о возможности оставаться эффективными в сложных условиях. Такие инициативы укрепляют устойчивость медиа и позволяют журналистам выполнять свою работу независимо от обстоятельств.