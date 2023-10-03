Тепло, но местами прольются дожди: синоптики уточнили прогноз на среду в Украине. Карта

В среду, 4 октября, в Украине будет преобладать сухая и теплая погода до +25 градусов, однако местами пройдут дожди. Осадки ожидаются в Сумской, Черниговской и Житомирской областях.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра. По данным синоптиков, днем будет достаточно тепло, в течение дня от +17 до +25. Теплее всего будет на юге страны: в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях.

Ночью свежее – от +6 до +14 градусов.

Облачно с прояснениями. Ночью в северо-западных, а днем в северных областях местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.

Видео дня

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных, а днем и в северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области переменная облачность, без осадков, днем лишь по области местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-20 м/с. Ночью +8... +13 градусов, днем +17... +22.

В Киеве ночью +9... +11, днем +19... +21. 4-6 октября – чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее синоптики рассказали, стоит ли ждать первого снега в октябре. Месяц по прогнозу ожидается прохладным, хотя среднесуточные значения превысят норму.

– Сентябрь 2023-го в Киеве стал 12-м среди самых сухих начиная с 1891 года. Кроме того, было зафиксировано три температурных рекорда.

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