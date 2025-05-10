О чем украинцы должны обязательно сообщить в ТЦК: все нюансы законодательства

В Украине продлено военное положение и всеобщая мобилизация до 6 августа 2025 года. А это значит, что военнообязанные должны вовремя сообщать Территориальные центры комплектования (ТЦК) об изменениях в личных данных.

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Об этом сообщил адвокат Роман Кичко. Как он пояснил, согласно правилам воинского учета, каждый гражданин, состоящий на учете, должен информировать ТЦК о любых изменениях в своих персональных данных.

Речь идет не только об изменении адреса проживания. Сюда входит также изменение места работы, семейного положения, получение образования, приобретение инвалидности и другие важные обстоятельства.

"Правила воинского учета обязывают сообщать об изменении персональных данных. Сами персональные данные включают много пунктов: адрес, изменение семейного положения, изменение работы, получение какого-то уровня образования, приобретение инвалидности и другие сведения", – сказал он.

Он добавил, что каждый, кто состоит на воинском учете, обязан сообщать об изменении своих персональных данных в течение 7 дней с момента, когда оно произошло. Иначе - предусмотрена административная ответственность.

"И, действительно, есть обязанность в течение семи дней с момента изменения этих персональных данных сообщать об их изменении в ТЦК. Если не выполнена обязанность по уведомлению об их изменениях, за это наступает административная ответственность", – сказал адвокат.

Как сообщал OBOZ.UA, что после вступления в силу нового закона о мобилизации военнообязанные граждане должны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в территориальных центрах комплектования. В случае невыполнения этих требований военкоматы смогут объявлять в розыск людей, которые не сверили свои данные.

В то же время в Украине арест имущества возможен только в случае, когда человек отказывается платить штраф за нарушение мобилизационных правил. Тогда, после решения суда, исполнительная служба может принудительно взыскать сумму долга - в частности через арест и продажу имущества на торгах системы СЕТАМ.

Также, в Украине военнообязанных мужчин, которых ограничили в праве управления авто по иску ТЦК, могут лишить водительских прав. Данные о таких лицах вносятся в Единый госреестр МВД, что позволяет полиции изъять удостоверение во время проверки.

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