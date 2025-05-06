У украинцев хотят забирать водительские удостоверения по решению ТЦК: что предлагают в правительстве

У военнообязанных мужчин, которых ограничили в праве управления авто по иску Территориального центра комплектования (ТЦК), смогут изымать водительское удостоверение. Данные о таких лицах будут вносить в Единый госреестр МВД.

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Такая норма прописана в доработанном правительственном законопроекте №8082. Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры уже рекомендовал принять его в первом чтении с учетом свежих комитетских поправок.

Законопроект предусматривает, что в случае лишения лица права на управление транспортными средствами или временного ограничения в праве управления транспортными средствами водительское удостоверение у такого лица изымается Национальной полицией или сдается лицом в территориальный орган МВД. Это позволит урегулировать последствия решения административного суда об ограничении в праве управления транспортным средством во время мобилизации (сейчас четко на уровне закона они не урегулированы).

Если законопроект будет принят, в Закон "О дорожном движении" будут внесены изменения по вопросу прекращения или приостановления права на управление транспортными средствами и признания водительского удостоверения недействительным. В частности предлагается установить, что право на управление транспортными средствами прекращается в случае:

лишения лица, имеющего водительское удостоверение, выданное впервые, в установленном законодательством порядке права на управление транспортными средствами;

установления факта оформления и выдачи водительского удостоверения на основании фиктивных или поддельных документов или нарушений при сдаче теоретического, практического экзаменов;

установление факта нарушения требований законодательства при подтверждении отсутствия у лица медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, на основании чего было получено водительское удостоверение.

О необходимости сдачи водительского удостоверения в связи с прекращением права на управление будут направлять лицу в течение 15 рабочих дней заказным письмом. Если недействительное удостоверение не сдать, его в случае обнаружения изымут и отправят в территориальный орган МВД. Действительным оно будет считаться на следующий день после вынесения постановления об отмене такого ограничения или окончания соответствующего исполнительного производства.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы, проживающие в Латвии, смогут обменивать свои водительские удостоверения на латвийские без сдачи теоретических и практических экзаменов – это существенно упростит им легализацию за рулем. Аналогичные условия будут действовать и для граждан Латвии в Украине, права будут обмениваться напрямую, без подтверждения водительских навыков.

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