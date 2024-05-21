Могут ли арестовать квартиру уклониста и какое имущество заберут за неуплату штрафа: разъяснение

В Украине арест имущества уклониста возможен только в том случае, если он не заплатил штраф. Тогда после решения суда о принудительном взыскании штрафа исполнительная служба имеет право арестовать и продать на торгах (СЕТАМ) в счет долга часть имущества. При этом размера штрафа недостаточно для того, чтобы в счет долга (если штраф не заплатить) арестовывать единственное жилье уклониста.

Так, для тех украинцев, которые не заплатят штраф за уклонение от мобилизации, будут действовать такие же правила, как и для всех других должников (например, тех, кто не заплатил штраф за нарушение ПДД). В случае если сумма, подлежащая взысканию (т.е. долг) , не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (160 тыс. грн), взыскания квартиры (жилья) не происходит, разъясняет Минюст.

Максимальный штраф за уклонение от мобилизации – 25,5 тыс. грн. То есть арест жилья с таким штрафом невозможен. Однако за долг могут арестовать все, кроме:

предметы ежедневного бытового личного потребления для удовлетворения ежедневных физиологических и гигиенических потребностей (посуда, постельное белье, средства гигиены), вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, все детские вещи);

лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения, необходимые должнику, членам его семьи и находящимся на его содержании лицам по медицинским показаниям;

мебель - по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол, один шкаф на семью;

один холодильник на семью;

один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон – на каждое лицо;

запас питьевой воды, продукты питания, необходимые для личного потребления, - в расчете на три месяца или деньги, необходимые для их приобретения, - в расчете трехкратного размера минимальной заработной платы, действующей на день обращения взыскания, на каждое лицо;

имущество, необходимое для отправки религиозных культов и ритуальных обрядов должником, профессиональных занятий, если оно является единственным источником дохода, орудия личного кустарного и ремесленного труда, книги;

топливо, необходимое для приготовления ежедневной еды и отопления (в течение отопительного сезона) жилого помещения;

используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот (по одной единице), кролики (две пары), птица (пять штук), корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища;

семена, необходимые для очередного посева, и несобранный урожай - у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством (кроме земельных участков, на которые наложено взыскание);

сельскохозяйственный инвентарь – у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством;

вспомогательные средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение устойчивых ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью и других категорий лиц, автомобиль, которым в соответствии с законом по медицинским показаниям обеспечен человек с инвалидностью безвозмездно или на льготных условиях;

призы, государственные награды, знатные и памятные знаки, которыми награжден должник.

Все остальное имущество, даже если это старые предметы быта, могут быть арестованы и проданы в счет взыскания долга. Продажа имущества происходит через СЕТАМ. Как пояснила прессслужба ведомства в комментарии ТСН : "на аукционе можно встретить лоты по стартовой цене менее одной гривны, так и лоты, которые стоят миллиарды гривен. В частности, заводы, самолеты, суда, ТРЦ и т.д. Обычно покупка такого лота зависит в первую очередь от заинтересованности покупателей в нем".

Напомним, что после вступления в силу нового закона о мобилизации военнообязанные граждане должны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в территориальных центрах комплектования. В случае невыполнения этих требований военкоматы смогут объявлять в розыск людей, не сверивших свои данные.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине существует четыре вида повесток, которые могут вручить военнообязанным мужчинам призывного возраста. Поэтому вручение такого документа не всегда означает непосредственный призыв в армию.

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