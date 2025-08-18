О чем стоит знать, прежде чем завести лабрадора: четыре момента

Ветеринар Амир Анвари поделился своими лучшими советами для людей, которые хотят завести лабрадора, в частности о том, о чем стоит подумать и как лучше всего ухаживать за ним.

Видео дня

Лабрадоров часто считают одними из лучших собак, которых можно завести, поскольку за ними относительно легко ухаживать, однако он предупредил, что часто это не лучший выбор, пишет Express.

Ветеринар поделился четырьмя вещами, которые люди должны учесть, прежде чем заводить лабрадора.

Им нужны физические упражнения

Многие люди думают, что лабрадоры — это просто спокойные семейные собаки, но это неправда. Они будут чувствовать себя хорошо только благодаря большому количеству качественных физических упражнений. Именно это делает их счастливыми и, что очень важно, помогает им контролировать вес.

Они сильно линяют

У них двойная шерсть, а это значит, что они будут линять круглый год, а особенно во время смены сезонов.

Поэтому, если вы не любите регулярно убирать в доме или имеете обсессивно-компульсивное расстройство в отношении чистоты, лабрадор, вероятно, не лучший вариант для вас.

Склонность к ожирению

Как большинство людей, вероятно, уже знает, лабрадоры имеют большой аппетит, и им, кажется, нравится любая еда, которую они могут достать. Однако, это также имеет свою цену, поскольку это может привести к ожирению.

Они являются одной из пород, которые генетически склонны к очень быстрому набору веса, поэтому вам нужно быть чрезвычайно внимательными к физическим упражнениям, но также чрезвычайно внимательными к тому, чем вы кормите своего лабрадора, потому что прежде чем вы это осознаете, он начнет толстеть.

Они любят быть среди людей

Лабрадоры склонны к тревоге разлуки. Они семейные собаки и хотят, чтобы их постоянно любили и окружали люди.

Хотя это часто делает их идеальными собаками для семей с детьми, Амир предупреждает, что вам нужно пересмотреть свой ежедневный график, чтобы убедиться, что вам не придется оставлять своего лабрадора без присмотра надолго.

"Если вы работаете целый день каждый день, не заводите лабрадора. Потому что если вы оставите их постоянно дома одних, они будут очень грустными. А никто не хочет видеть грустного лабрадора", – сказал он.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему собаки улыбаются.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.