О чем 'думают' собаки перед смертью: ответ разбивает сердце

Ветеринарка поделилась мучительной мыслью о том, что может происходить в голове собаки в последние мгновения — и это заставило владельцев животных сдерживать слезы. По ее словам, есть важная причина, почему владельцы должны оставаться рядом со своей собакой до самого конца.

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В эмоциональном видео создательница контента об уходе за животными, известная как @dr.morgan.dog.care, объяснила, что собаки всю жизнь ищут в хозяевах утешение, советы и уверенность, и эта связь не исчезает, когда они приближаются к смерти.

По словам врача, наблюдения за собаками, которые получают уход в конце жизни, обнаружили трогательную закономерность. Они утверждают, что глаза собаки искали не еду, не утешение, а своего человека. Это означает, что последняя мысль вашей собаки – не "Мне страшно" или "Мне больно", а "Где ты?".

Ветеринарка объяснила, что многие владельцы, разумеется, испытывают трудности с присутствием во время эвтаназии из-за того, насколько эмоциональным может быть этот опыт.

Однако она сказала, что собаки часто проводят последние минуты, глядя в сторону двери, ожидая, что человек, которого они больше всего любят, вернется в комнату.

Эксперт призвала владельцев оставаться со своими любимцами, если они чувствуют готовность выдержать это.

Хотя нет научных доказательств, что собаки понимают смерть так же, как люди, эксперты говорят, что они чрезвычайно чувствительны к изменениям, происходящим вокруг.

По словам экспертов по здоровью домашних животных, собаки могут замечать тонкие различия в запахах, звуках и поведении, которые люди часто не замечают.

Их мощное обоняние позволяет им распознавать все – от болезней и низкого уровня сахара в крови до будущих судорог и инфекций.

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