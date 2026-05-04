Как удалить клеща у собаки: пошаговая инструкция

Владельцев собак призывают быть бдительными относительно опасности, которую представляют клещи, учитывая, что эти крошечные паразиты становятся значительно активнее в теплые периоды. Это означает, что обычные прогулки теперь несут больший риск заражения.

Эксперты предостерегают, что увеличение времени, проведенного на свежем воздухе, в сочетании с более теплыми сезонными условиями создает идеальную среду для размножения клещей. Ветеринары Dogs Trust, ведущей британской благотворительной организации по благополучию собак, предлагают практические советы о том, как обнаружить, удалить и предотвратить появление этих распространенных паразитов, пишет Express.

Клещи могут переносить инфекционные заболевания, такие как болезнь Лайма, что делает быстрое обнаружение и безопасное удаление особенно важным для защиты здоровья как собак, так и людей.

Как узнать, есть ли у вашей собаки клещ?

Если вашу собаку укусили, вы обычно заметите клеща на ее коже или отечный, воспаленный участок. Регулярное вычесывание является эффективным методом проверки на наличие клещей. Некоторые собаки могут даже изменить свое поведение после укуса клеща, например, они могут чаще, чем обычно, облизывать или грызть определенную часть тела, если этот участок болит и воспаляется.

Как удалить клеща у собаки?

Прежде чем начать, убедитесь, что вы имеете дело с клещом, а не с чем-то другим, например, с уплотнением или соском. Сделайте это, внимательно осмотрев лапки клеща, и обратитесь к ветеринару, если у вас возникнут какие-либо беспокойства.

Введите инструмент для удаления клещей под клеща как можно ближе к коже. Если он не плотно прилегает под клеща, попробуйте инструмент другого размера.

Не тянув вверх, осторожно поверните инструмент два-три раза в одном направлении. После достаточного поворачивания клещ ослабит свою хватку.

Чтобы клещ не прикрепился к кому-то другому, безопасно выбросьте его в мусорный бак. Не раздавливайте клеща, поскольку это может привести к высвобождению инфекционного материала.

Очистите пораженный участок теплой соленой водой и внимательно следите за своей собакой на наличие каких-либо признаков болезни.

