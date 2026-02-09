Нужно ли стирать новую одежду: неприятная правда

Швейная промышленность не производит одежду с мыслью, что она будет непосредственно касаться человеческой кожи. Ее приоритетом является внешний вид, долговечность и привлекательность товара.

Так, одежда в магазине остается без складок, плесени и в идеальном состоянии в течение нескольких месяцев, для этого используются специальные химические покрытия. Эти покрытия предназначены не для тела, а для товаров, пишет OBOZ.UA.

Когда вы носите такую одежду, не стирая ее, химические вещества попадают непосредственно на кожу. Кожа – это не пассивная защита, а самый большой орган тела, который поглощает вещества, реагирует на них, а в определенных случаях и удерживает их в организме.

При производстве используются вещества для предотвращения усадки, выцветания цвета и роста плесени. Одним из самых распространенных является формальдегид, известный тем, что вызывает раздражение, зуд и воспаление. Хотя концентрации регулируются, у чувствительных людей даже минимального количества достаточно, чтобы вызвать реакцию.

Красители, особенно темных и ярких цветов, часто содержат азосоединения, которые могут высвобождаться в кожу при контакте с потом. Это не сразу заметно, но может проявляться в виде покраснения, жжения или высыпаний. Синтетические ткани дополнительно удерживают эти вещества ближе к телу, особенно в облегающей одежде.

Когда вы стираете новую одежду, значительная часть этих веществ удаляется. Стирка – это не просто эстетический ритуал, а первый и самый важный шаг к тому, чтобы одежда стала безопасной для ношения.

