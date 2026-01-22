Как погладить одежду, когда нет нет света: проверенные способы

В условиях отключения электроэнергии умение находить бытовые решения стало необходимостью. Опрятный вид остается важным – и для работы, и для повседневной жизни.

Видео дня

Существует немало простых способов разгладить вещи подручными средствами. OBOZ.UA рассказывает об эффективных лайфхаках, которые помогут выглядеть опрятно даже во время блэкаута.

Матрас

Разгладить джинсы, спортивные штаны, футболки или домашнюю одежду можно с помощью обычного матраса. Мятую вещь сверните в плотную трубочку и положите под матрас примерно на час. Под весом тела ткань постепенно выровняется, и большинство складок исчезнет. Способ особенно удобен ночью или утром перед выходом.

Горячий пар в ванной

Если в квартире есть горячая вода, воспользуйтесь эффектом пара. Повесьте одежду в ванной комнате и включите самую горячую воду на несколько минут. Пар размягчит волокна ткани и поможет складкам расправиться. Этот метод отлично подходит для пуховиков, ветровок и плотных курток.

Уксусный раствор

Обычный столовый уксус может стать неожиданным помощником. Смешайте три части воды и одну часть уксуса, перелейте смесь в распылитель и слегка побрызгайте мятую вещь. После высыхания на свежем воздухе складки заметно уменьшатся или вовсе исчезнут. Запах уксуса быстро выветривается.

Влажное полотенце

Разложите одежду на ровной поверхности, накройте ее хорошо отжатым влажным полотенцем и слегка прижмите. Особое внимание уделите наиболее помятым местам. Такой способ хорошо работает с трикотажными вещами, футболками и легкими кофтами. Главное – не оставлять полотенце слишком мокрым.

Металлическая кастрюля

Чистая металлическая кастрюля может временно заменить утюг. Вскипятите в ней воду, слейте жидкость, а горячее дно используйте для разглаживания ткани. Проводите кастрюлей осторожно, избегая сильного нажима. Способ подойдет для хлопчатобумажных и льняных вещей.

Пар из чайника

Если у вас есть газовая плита, вскипятите воду в чайнике. Держите одежду на расстоянии примерно 30 сантиметров от пара, постепенно выравнивая складки. Важно не подносить ткань слишком близко, чтобы избежать ожогов или повреждения материала.

Спрей против складок

В случае регулярных отключений электроэнергии стоит заранее приобрести специальный спрей для разглаживания одежды. Достаточно распылить его с расстояния около 25 сантиметров и дать вещи высохнуть. В большинстве случаев одежду можно надевать сразу без дополнительной обработки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как согреться дома, если нет ни отопления, ни света.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.