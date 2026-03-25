Нужно ли проходить ВЛК перед бронированием: детальное объяснение

В Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации вопрос бронирования военнообязанных остается одним из самых актуальных. В частности, многие граждане интересуются, нужно ли проходить военно-врачебную комиссию перед оформлением бронирования.

Юристы объясняют, что в большинстве случаев такое требование отсутствует. Об этомсообщает юрист Владислав Дерий.

По словам эксперта, сейчас абсолютное большинство процедур бронирования военнообязанных происходит в электронном формате через портал Дія. Это значительно упрощает процесс и минимизирует необходимость личного взаимодействия с территориальными центрами комплектования.

В соответствии с действующим законодательством, перевод военнообязанного на специальный воинский учет на период действия отсрочки осуществляется автоматически – в течение 72 часов с момента формирования соответствующего списка в государственном реестре. Для этого необходимо соблюдение нескольких условий.

В частности, лицо должно находиться на воинском учете, официально работать в государственном органе или на критически важном предприятии, уточнить свои персональные данные в соответствии с законодательством, а также не находиться в розыске.

Юрист отмечает, что если военнообязанный соответствует этим критериям, его должны забронировать независимо от того, проходил ли он военно-врачебную комиссию. То есть требование обязательного прохождения ВВК перед бронированием пока отсутствует.

Также эксперт обратил внимание, что в случае наличия действующей отсрочки, например из-за обучения, нет необходимости обращаться в территориальный центр комплектования "на всякий случай" для обновления данных или прохождения комиссии.

Алгоритм бронирования выглядит так: после завершения основания для отсрочки (например, обучение) информация исчезает из реестра, после чего работодатель подает данные на бронирование через "Дію". В течение 72 часов военнообязанный получает уведомление об оформлении бронирования.

Таким образом, как заключает юрист, в большинстве случаев граждане не обязаны проходить ВВК или дополнительно посещать ТЦК перед процедурой бронирования, если все данные уже внесены в государственные реестры и соответствуют требованиям законодательства.

Напомним, общие правила призыва остались неизменными: мобилизовать могут каждого военнообязанного гражданина Украины, отвечающего действующим требованиям по состоянию здоровья и не имеющего отсрочки от мобилизации.

Как писал OBOZ.UA, по словам юриста, штраф от ТЦК можно обжаловать в течение 30 дней, если он был выписан не в соответствии с процедурой. Для обжалования штрафа нужно написать заявление в ТЦК и СП, которое его назначило, и отправить по электронной почте или лично.

