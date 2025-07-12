Нужно ли обновлять данные после уплаты штрафа в 'Резерв+': объяснение Минобороны

Военнообязанные украинцы за несвоевременное обновление персональных данных должны оплатить штраф. Теперь его можно оплатить онлайн, в приложении"Резерв+". Но после оплаты штрафа военнообязанные все равно должны обновить свои данные.

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Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. Она также добавила, что в случае своевременной оплаты онлайн надо оплатить только 50% штрафа.

"Сейчас для тех, кто это не успел обновить данные, как удобный выход из этой ситуации без похода в ТЦК – выполнить свой долг и обновить данные. Потому что обязанность со штрафом не исчезает", – подчеркнула чиновница.

По ее словам, в любом случае необходимость обновить свои данные остается за гражданином.

"Согласно действующему законодательству, например, если вы меняете телефон, вы должны его обновить и сейчас в "Резерв +" это доступно", – объяснила Черногоренко.

Заместитель министра также вновь рассказала алгоритм действий. Нужно в приложении выбрать меню, зайти в раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании нарушения.

"Получите электронное постановление, подписанное ТЦК прямо в "Резерв+". В несколько кликов оплатите штраф, также обновите свой документ – и все должно быть в порядке", – отметила она.

Екатерина Черногоренко добавила, что сейчас функция может не у всех пользователей работать.

"Запускаем штрафы постепенно, хотим распределить нагрузку. В течение нескольких дней услуга будет доступна всем пользователям", – пообещала чиновница.

Как сообщал OBOZ.UA, с 11 июля военнообязанные, которые не успели вовремя обновить персональные данные, получили возможность оплатить штраф онлайн. Чтобы получить скидку, штраф нужно оплатить в течение 20 дней с момента получения решения в Резерв+. Иначе придется оплатить полную сумму, а это 17 тысяч грн.

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