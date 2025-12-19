Новые функции на OLX: все для удобного и легкого шопинга

OLX постоянно работает над тем, чтобы сделать процесс покупки подержанных вещей не только безопасным, но и удобным: для продавцов и покупателей. Нынешние "новинки" касаются всех этапов покупок: поиска и добавления желаемых товаров в корзину, возможность быстро оплатить без необходимости вводить данные карты, а также получение товара по постоплате. Рассказываем подробно обо всех новых "фишках" на платформе.

Добавляйте в корзину и покупайте несколько товаров одной посылкой

Корзина на OLX делает покупки еще проще для тех, кто привык брать несколько вещей сразу. Теперь товары от одного продавца можно объединить в один заказ через OLX Доставку, не оформляя каждую покупку отдельно.

На текущем этапе функционал работает следующим образом:

Продавец подтверждает наличие всех добавленных товаров одновременно, поэтому частичное одобрение заказа или отказ не предусмотрены. Так же и на этапе получения посылки: покупатель забирает либо весь заказ, либо может полностью отказаться, если что-то не подошло.

Общий вес отправления не может превышать 30 кг, а совокупная стоимость – 48 500 грн, что позволяет формировать объемные заказы без лишних ограничений.

Оплачивайте быстро через Apple Pay и Google Pay

Также с декабря на OLX доступна удобная оплата OLX Доставки через Apple Pay и Google Pay. Пользователи могут оплачивать заказы без ввода реквизитов карты. Это ускоряет покупку со смартфона и минимизирует возможность ошибиться при вводе данных. Функция работает в веб-версии OLX, а также в мобильной версии, приложениях для iOS и Android.

Также сохраняются все правила работы OLX Доставки. Покупатель может использовать карты украинских банков, включая валютные, а продавцу средства поступают сразу после выдачи товара.

Оплата остается такой же безопасной, как и при вводе реквизитов карты на платформе OLX.ua. Система банковской безопасности и платежных систем Visa/Mastercard гарантирует, что данные карты не передаются и не могут быть перехвачены.

Получите товар с возможностью постоплаты

К облегчению шопинга присоединяются и партнеры OLX. Теперь покупатели могут оплатить товар уже при получении в отделении "Укрпочты", после осмотра посылки. Для продавца же ничего не меняется: средства поступают на счет сразу после выдачи отправления. Оплату можно осуществить как наличными, так и карточкой любого банка Украины.

Кроме того, в отделениях работает отдельное окошко для выдачи таких заказов, поэтому процесс получения происходит быстро и без длинных очередей.

Все обновления для того, чтобы сделать покупки на OLX максимально простыми и одновременно безопасными. Меньше лишних действий, больше контроля и удобства на каждом этапе сделки. Это лишь часть изменений, над которыми работает команда, поэтому пользователи могут ожидать еще больше полезных обновлений в новом году.