Новогодний крабовый салат: как по-новому приготовить вкусное блюдо
Один из самых вкусных и сытных салатов, которые можно готовить на каждый день и для праздничного стола – крабовый салат. Для того, чтобы блюдо было более легким и свежим, кулинары советуют добавить в блюдо свеже овощи, например, свежие огурцы., лук.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного крабового салата из крабовых палочек, с креветками.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки 200 г
- Кукуруза 200 г
- Огурцы 200 г
- Креветки 200 г
- Яйцо 200 г
- Зеленый лук
- Майонез
Способ приготовления:
1. Нарежьте крабовые палочки с вареными яйцами, огурцами и вареными креветками кубиком.
2. Добавьте майонез, зеленый лук и кукурузу, перемешайте.
При подаче можно добавить красную икру!
