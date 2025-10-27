УкраїнськаУКР
Новогодний крабовый салат: как по-новому приготовить вкусное блюдо

Один из самых вкусных и сытных салатов, которые можно готовить на каждый день и для праздничного стола – крабовый салат. Для того, чтобы блюдо было более легким и свежим, кулинары советуют добавить в блюдо свеже овощи, например, свежие огурцы., лук.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного крабового салата из крабовых палочек, с креветками. 

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки 200 г
  • Кукуруза 200 г
  • Огурцы 200 г
  • Креветки 200 г
  • Яйцо 200 г
  • Зеленый лук
  • Майонез

Способ приготовления:

1. Нарежьте крабовые палочки с вареными яйцами, огурцами и вареными креветками кубиком.

2. Добавьте майонез, зеленый лук и кукурузу, перемешайте.

При подаче можно добавить красную икру!

