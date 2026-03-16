Нотариус больше не нужен: в Минобороны ввели перечень документов, которые военнослужащие могут удостоверить у своего командира

Министерство обороны Украины предоставило командирам воинских частей право удостоверять ряд документов военнослужащих. Это позволяет защитникам оформлять юридически важные бумаги без обращения к нотариусу, даже в зоне боевых действий. Решение действует в условиях ограниченного доступа к гражданской инфраструктуре и призвано упростить реализацию прав военных.

В Министерстве обороны объяснили, что документы, заверенные командиром, имеют такую же юридическую силу, как и нотариально оформленные. Там отметили, что военнослужащие могут воспользоваться этим механизмом прямо на месте службы. По информации ведомства, такая процедура помогает избежать поездок, очередей и дополнительных расходов.

Как работает процедура

В условиях войнывоеннослужащие не всегда могут посетить нотариуса. Поэтому государство ввело механизм, который позволяет решать юридические вопросы непосредственно в воинской части.

Командир или уполномоченное должностное лицо может удостоверять документы, которые имеют полную юридическую силу. Перед этим он обязан разъяснить военному его права и юридические последствия подписания документа. Также командир проверяет, соответствует ли документ законодательству, и убеждается, что военнослужащий подписывает его добровольно.

В Министерстве обороны уточнили, что при необходимости командир может помочь составить проект документа. Подпись ставится в его присутствии, а в случае завещания обязательно привлекаются свидетели.

Какие документы удостоверяют

Среди документов, которые могут удостоверять командиры, есть доверенности, завещания и распоряжения на случай гибели или плена. После подписания они регистрируются в специальном журнале.

Доверенность позволяет родственникам или близким действовать от имени военнослужащего в государственных учреждениях, банках и других организациях. Завещание или распоряжение на случай гибели определяет, кому именно передадут имущество и выплаты. В таком документе военный может самостоятельно определить получателей.

Также существует возможность оформить распоряжение на случай плена. В нем военнослужащий может определить, кому именно будет направляться его денежное обеспечение.

В Министерстве обороны отметили, что все заверенные командиром документы имеют полную юридическую силу. Их можно отменить или изменить в любой момент – для этого достаточно подать новый документ тому же командиру или обратиться к нотариусу.

Какие документы может удостоверить командир

Доверенность. Документ уполномочивает другое лицо действовать от имени военнослужащего: получать выплаты, представлять интересы в государственных органах, распоряжаться банковскими счетами и тому подобное. Единственное ограничение: доверенность, заверенная командиром, не может касаться распоряжения недвижимым имуществом, ценными бумагами или корпоративными правами — эти действия требуют нотариуса. Завещание. То есть, распоряжение имуществом на случай смерти. Удостоверенное командиром завещание имеет полную юридическую силу нотариально удостоверенного. Его можно отменить или заменить новым в любой момент. Личное распоряжение на случай гибели. Определяет, кому и в какой доле выплатить единовременное денежное пособие. Без этого документа распределение происходит по общим нормам закона о наследстве и может не совпадать с волей защитника. Распоряжение на случай плена или пропажи без вести. Это новый инструмент, введенный в 2025 году. Без такого распоряжения денежное обеспечение выплачивается родным первой очереди (жена/муж, дети, родители), но только в пределах 50% от начисленной суммы — остальное сохраняется за военнослужащим и выплачивается ему по возвращении. Личное распоряжение дает защитнику возможность самостоятельно определить, кто и в какой доле будет получать средства — до 100% на одно лицо по его выбору.

Законодательная база и ее эволюция

Полномочия командира удостоверять документы – не изобретение военного времени. Эта норма была заложена еще в Гражданском кодексе Украины (статьи 245 и 1252) и конкретизирована постановлением Кабинета Министров № 419 1994 года: командир в местах, где нет нотариуса, всегда мог удостоверять завещания и доверенности для своих подчиненных и членов их семей. Ранее эта норма действовала с единственным территориальным ограничением — полномочия предоставлялись исключительно в тех локациях, где не было доступа к услугам гражданских нотариусов.

С началом полномасштабного вторжения государство последовательно устраняло это ограничение и расширяло перечень действий. Постановлением КМУ № 164 от 28 февраля 2022 года введен особый режим нотариата в условиях военного положения: командир получил право удостоверять доверенности независимо от места дислокации. Постановление КМУ № 719 от 24 июня 2022 года уточнило перечень действий и порядок регистрации удостоверенных документов.

Самый новый пласт законодательства касается личных распоряжений. Законом № 3995-IX от 1 февраля 2025 года закреплено право каждого военнослужащего составить отдельное распоряжение на случай плена или пропажи без вести – о распределении денежного обеспечения. Постановление КМУ № 550 от 14 мая 2024 года (с изменениями № 449 от 15 апреля 2025 года) утвердило порядок передачи этих документов и предоставило командирам полномочия заверять подписи на них.

