Ночью возможны небольшие минусы: синоптики удивили погодой на среду в отдельных регионах. Карта

В среду, 11 марта, погода в Украине будет контрастной. Ночные морозы будут сменяться ощутимым теплом, местами до +17 градусов по Цельсию.

День пройдет без осадков, на небе будет небольшая (в западных областях переменная) облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, отметив, что синоптическая ситуация, а следовательно и погодные условия не претерпят изменений.

Погоду без осадков будет продолжать предопределять поле высокого давления. Ветер умеренной скорости – 5-10 м/с – с юго-запада будет нести несколько более теплый воздух, однако при ясном небе ночью возможны небольшие минусы, а теплое весеннее дыхание будет хорошо ощутимым днем.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 мороза. Днем столбики термометров покажут 12-17 тепла, на северо-востоке, в Карпатах и на побережье морей – 9-14 с отметкой "плюс".

В Киевской области в среду тоже ожидается небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области составит ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 12-17 выше нуля. В Киеве ночью 0-2° тепла, днем 14-16° тепла.

Синоптики также предупредили, что в связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность – 3 уровень.

Согласно выводам климатологов, в Киев наконец-то пришла метеорологическая весна. Начиная с 1 марта среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0°С.

