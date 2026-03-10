В Киев наконец-то пришла метеорологическая весна: зима длилась меньше нормы. Подробности

Согласно выводам климатологов в Киев наконец-то пришла метеорологическая весна. Начиная с 1 марта среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Метеорологическая зима длилась почти 70 суток.

Что рассказали климатологи

"ЦГО сообщает, что по данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев, начиная с 1 марта среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0°С. В Киев пришла метеорологическая весна, что в пределах климатической нормы", – говорится в сообщении.

Климатологи уточнили, что метеорологическая зима, которая по расчетам климатологов обсерватории началась 24 декабря и закончилась 28 февраля, длилась 67 дней. Это на 25 дней меньше средних многолетних показателей.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

