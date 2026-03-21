Ночью ударят заморозки: синоптики уточнили прогноз на воскресенье в Украине. Карта

Украинский гидрометеорологический центр опубликовал прогноз погоды на ближайшие сутки 22 марта. Несмотря на дневное солнце, ночные температуры в большинстве регионов опустятся до минусовых отметок.

Осадков в течение 21 марта не предвидится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температурный контраст

Согласно данным синоптиков, воскресенье пройдет под знаком значительных температурных перепадов. В то время как днем столбики термометров будут радовать почти апрельским теплом, ночные часы принесут неприятные сюрпризы.

В западных и северных регионах ожидается самая холодная ночь. Температура воздуха может опуститься до -1°C. Днем же воздух прогреется до комфортных +10...+12°C.

В Киеве, Житомире и Виннице ночные показатели будут балансировать на грани -1...+1°C. Дневной максимум составит около +10°C.

На юге и востоке Украины традиционно будет теплее. В Одессе, Николаеве и Херсоне ночью ожидается +3...+5°C, а днем воздух прогреется до +11...+13°C.

В воскресенье большая часть страны останется под влиянием переменной облачности. Западные, северные и центральные области проведут день без существенных осадков. Солнце будет часто проглядывать сквозь облака, создавая иллюзию настоящего тепла.

Небольшие локальные дожди возможны в южных и центрально-южных регионах. Осадки возможны в Кропивницком, Николаеве, Одессе и Херсоне.

Напомним, март в Украине ожидается в целом спокойным и достаточно комфортным по погоде. Несмотря на это, в отдельные периоды возможно существенное похолодание – местами температура может опускаться до минусовых отметок.

