Низкий поклон и благодарность: на фронте погиб Герой из Прикарпатья. Фото

Скорбная весть поступила в Калушскую громаду. На фронте погиб солдат Руслан Гаврилюк, 1992 года рождения. О потере стало известно в конце декабря 2025 года, когда защитник выполнял боевое задание на востоке Украины.

О гибели воина сообщил председатель Калушской городской территориальной общины Андрей Найда. Он обнародовал информацию на своей странице в Facebook и назвал имя павшего защитника. В сообщении указано, что Руслан Гаврилюк отдал жизнь, защищая Украину от российской агрессии.

В громаде говорят, что известие о гибели защитника стало тяжелым ударом для всех. Андрей Найда выразил соболезнования семье и близким воина. В своем обращении он поблагодарил Руслана Гаврилюка за службу и преданность государству, подчеркнув, что память о нем будет жить среди земляков.

Руслан Гаврилюк служил водителем-электриком-мотористом отделения беспилотных летательных комплексов взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты беспилотных систем аэромобильного батальона одной из воинских частей ВСУ.

Солдат погиб 23 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности Украины. Это произошло в районе боевых действий в Донецкой области, где украинские военные сдерживают вооруженную агрессию российской федерации.

