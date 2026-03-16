Никто не сможет их сломать: названы самые сильные женщины по знаку зодиака

Каждый знак имеет свои сильные и слабые стороны – часто оба скрыты в одной черте, которая выражается как преимущество в определенной ситуации и слабость в другой.

Видео дня

Какие знаки скрывают особую силу и под какими астрологическими знаками рождаются самые сильные женщины, рассказывает OBOZ.UA.

Козерог

Козероги не мечтают и твердо стоят на земле. Это придает им особую силу, и ими трудно манипулировать. Они строги с другими, но еще больше с собой! Они придерживаются своих планов и сосредоточены на долгосрочных целях.

Стрелец

С одной стороны, женщин-Стрельцов привлекает тихая жизнь, желательно где-то на природе, с чашкой чая, домашним печеньем и кучей непрочитанных книг. С другой стороны, их снова и снова тянет к миру, к путешествиям, к приключениям. Они хотят пересечь границы привычного и не боятся покинуть свою зону комфорта.

Скорпион

Женщины-Скорпионы – полная противоположность пассивности, спокойствия и покорности. Они ненавидят нерешительность и редко потакают ей. У них хорошо развита интуиция, благодаря которой они могут быстро принимать даже сложные решения. Женщины-Скорпионы увлечены жизнью и хотят почувствовать как можно больше, поэтому они всегда ищут новых приключений и вызовов.

Лев

Львицы – одни из самых сильных характеров. Они уверены в себе, настойчивы и не боятся вызовов. Они любят действовать и почти всегда полны энергии. Они редко позволяют жизни бросать их туда-сюда бесконтрольно – они твердо держат руку на руле. Они не верят в стечения обстоятельств и не позволяют им мешать их планам.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.