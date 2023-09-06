'Никого нельзя оставлять наедине с войной': Зеленский выступил на Саммите первых леди и джентльменов. Видео

В среду, 6 сентября, президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам третьего Саммита первым леди и джентльменов. Выступая перед ними, гарант говорил об агрессии России против нашего государства, о ее последствиях и подчеркнул, что никого нельзя оставлять наедине с войной.

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Об этом сообщили в Telegram-канале главы государства (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Зеленский подчеркнул, что война – вызов, который, к сожалению, не исчезает полностью даже после окончания боевых действий. Она бьет по людям изнутри и имеет очень продолжительные страшные последствия.

"Каждый стертый российской артиллерией город и село в Украине отражен выжженными душами. Каждая гибель побратима в бою может стать пропастью между воином и обществом, которое просто живет своей жизнью и не замечает. Каждый раз, когда ребенок видит кровь после ранений, он слишком рано видит худшее из всего, что бывает от мира взрослых. Множество таких страшных, трагических примеров, к сожалению", – сказал президент.

Украинцы долгие недели и месяцы демонстрируют свою стойкость, однако и она у каждого человека имеет свой предел. На это следует обращать внимание уже сейчас.

"Но у всех этот предел – в эмоциях, в том невидимом багаже ощущений, который побуждает человека действовать. Действовать так или иначе – ради света или ради зла, ради блага или во вред. Во вред себе или, не дай бог, близким, обществу. Будет ли так, определяется внутренним миром каждого человека, его ментальным здоровьем. Следует позаботиться, чтобы это было именно здоровье человека, а не хроническая болезнь войны", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил за то, что этот Саммит был посвящен именно тематике ментального здоровья, ведь это направление требует особого подхода, внимания и новых институций. Для поддержки ментального здоровья украинцев необходимы новая сфера реабилитации, подготовка кадров и распространение терапии, новая социальная политика, международное взаимодействие, новые договоренности, а также неизменное уважение к людям и большее понимание людей.

"Война всегда отбрасывает несущественное, война всегда отвергает пустое. Но и оставляет людям то, что нужно уметь отбросить. Отбросить то, что разрушает. Разрушает жизнь. Надо построить систему, которая спасает от этих разрушений. И пусть каждая вспышка эмоций помогает делать движение вперед светлее!" – добавил президент.

Отметим, что третий саммит первых леди и джентльменов состоялся в заповеднике "София Киевская". На нем присутствовали представители Дании, Чехии, Соединенных Штатов Америки, Литвы, Эстонии, Сербии, Словакии, Словении, Армении, Молдовы, Польши, а также общественные лидеры из разных стран, включая Великобританию и Францию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября 2023 года в Нью-Йорке начала свою работу 78-я сессия Генассамблеи ООН. В скором времени в США соберутся 150 лидеров разных стран мира, среди которых лично будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление запланировано в первый день так называемой "недели высокого уровня".

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